مدیرکل راه و شهرسازی کردستان از آماده‌سازی نیروگاه خورشیدی ۱۵۰ کیلوواتی این اداره کل برای بهره‌برداری خبر داد و گفت: این پروژه با اعتبار ۲۵۰ میلیارد ریال و در راستای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و اجرای تکالیف قانونی دستگاه‌های اجرایی احداث شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ  امیر قادری در بازدید میدانی از پروژه نیروگاه خورشیدی اداره‌کل راه و شهرسازی کردستان، روند نصب پنل‌ها، تکمیل زیرساخت‌های فنی و مراحل آماده‌سازی نیروگاه برای اتصال به شبکه سراسری برق را بررسی کرد.

وی با اشاره به ضرورت حرکت دستگاه‌های دولتی به سمت استفاده از انرژی‌های نو اظهار کرد: این نیروگاه با ظرفیت ۱۵۰ کیلووات و صرف اعتبار ۲۵۰ میلیارد ریال، در راستای سیاست‌های دولت و اجرای تکالیف قانونی مندرج در برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه احداث شده است.

مدیرکل راه و شهرسازی کردستان افزود: بر اساس مصوبه دولت، دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده پنج قانون مدیریت خدمات کشوری موظف‌اند بخشی از برق مصرفی خود را از طریق انرژی‌های تجدیدپذیر تأمین کنند و این اداره کل نیز در مسیر اجرای این تکلیف قانونی گام برداشته است.

قادری کاهش فشار بر شبکه سراسری برق، گسترش استفاده از انرژی‌های پاک و سازگار با محیط زیست، کاهش هزینه‌های انرژی و حرکت به سمت تأمین پایدار برق را از مهم‌ترین اهداف اجرای این پروژه عنوان کرد.

وی یادآور شد: نیروگاه خورشیدی راه و شهرسازی کردستان پس از تکمیل مراحل نهایی نصب، انجام آزمایش‌های فنی و اتصال کامل به شبکه سراسری برق، به‌زودی با حضور مقامات ارشد استانی افتتاح  وبه بهره‌برداری خواهد رسید.

 

برچسب ها: کردستان ، نیروگاه خورشیدی ، راه وشهرسازی کردستان
خبرهای مرتبط
توسعه ۴۴ طرح نیروگاه خورشیدی در کردستان با هدف حرکت به‌سوی انرژی پاک
ضرورت بازنگری در شیوه‌نامه سرمایه‌گذاری نیروگاه‌های خورشیدی در کردستان
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق کردستان:
احداث ۴۲۰ نیروگاه خورشیدی در مدارس استان در قالب طرح شهدای میناب
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
برنامه‌ای برای تعطیلی مدارس در کشور نداریم
قرارداد‌های واگذاری اراضی مسکونی منقضی شده در استان تعیین تکلیف می‌شود
تسویه ۱۰۸ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های آموزش‌وپرورش
کردستان در جذب دانش‌آموزان طرح همیار گاز به رتبه هفتم کشور رسید
توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در کردستان؛ نیروگاه خورشیدی راه و شهرسازی آماده بهره‌برداری
ساخت مدرسه به تعداد شهدای مدرسه میناب در کشور
کردستان در آستانه میزبانی از سه شهید گمنام
همکاری دستگاه‌های اجرایی برای مدیریت مصرف گاز تقویت می‌شود
هشدار نماینده قروه و دهگلان درباره کیفیت آموزش در مدارس دولتی
بازگشت سرمایه ۱۱۵ میلیارد تومانی به شرکت توزیع برق کردستان با اجرای لجستیک معکوس
آخرین اخبار
قرارداد‌های واگذاری اراضی مسکونی منقضی شده در استان تعیین تکلیف می‌شود
برنامه‌ای برای تعطیلی مدارس در کشور نداریم
ساخت مدرسه به تعداد شهدای مدرسه میناب در کشور
کردستان در جذب دانش‌آموزان طرح همیار گاز به رتبه هفتم کشور رسید
تسویه ۱۰۸ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های آموزش‌وپرورش
کردستان در آستانه میزبانی از سه شهید گمنام
توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در کردستان؛ نیروگاه خورشیدی راه و شهرسازی آماده بهره‌برداری
هشدار نماینده قروه و دهگلان درباره کیفیت آموزش در مدارس دولتی
همکاری دستگاه‌های اجرایی برای مدیریت مصرف گاز تقویت می‌شود
افزایش سرانه فضای آموزشی کردستان به ۵.۳۸ مترمربع
بازگشت سرمایه ۱۱۵ میلیارد تومانی به شرکت توزیع برق کردستان با اجرای لجستیک معکوس
ضرورت تأمین ایمنی سرویس‌های مدارس و دسترسی عادلانه دانش‌آموزان به امکانات آموزشی
دانشگاه کردستان میزبان جشنواره ملی رویش
تصادف مرگبار در محور بیجار–دیواندره؛ سه نفر جان باختند
کشف محموله ۱۱۰ میلیارد ریالی شمش نقره قاچاق در مرزهای کردستان