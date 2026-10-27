باشگاه خبرنگاران جوان ـ امیر قادری در بازدید میدانی از پروژه نیروگاه خورشیدی اداره‌کل راه و شهرسازی کردستان، روند نصب پنل‌ها، تکمیل زیرساخت‌های فنی و مراحل آماده‌سازی نیروگاه برای اتصال به شبکه سراسری برق را بررسی کرد.

وی با اشاره به ضرورت حرکت دستگاه‌های دولتی به سمت استفاده از انرژی‌های نو اظهار کرد: این نیروگاه با ظرفیت ۱۵۰ کیلووات و صرف اعتبار ۲۵۰ میلیارد ریال، در راستای سیاست‌های دولت و اجرای تکالیف قانونی مندرج در برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه احداث شده است.

مدیرکل راه و شهرسازی کردستان افزود: بر اساس مصوبه دولت، دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده پنج قانون مدیریت خدمات کشوری موظف‌اند بخشی از برق مصرفی خود را از طریق انرژی‌های تجدیدپذیر تأمین کنند و این اداره کل نیز در مسیر اجرای این تکلیف قانونی گام برداشته است.

قادری کاهش فشار بر شبکه سراسری برق، گسترش استفاده از انرژی‌های پاک و سازگار با محیط زیست، کاهش هزینه‌های انرژی و حرکت به سمت تأمین پایدار برق را از مهم‌ترین اهداف اجرای این پروژه عنوان کرد.

وی یادآور شد: نیروگاه خورشیدی راه و شهرسازی کردستان پس از تکمیل مراحل نهایی نصب، انجام آزمایش‌های فنی و اتصال کامل به شبکه سراسری برق، به‌زودی با حضور مقامات ارشد استانی افتتاح وبه بهره‌برداری خواهد رسید.