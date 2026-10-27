در نوزدهمین حراج شمش طلای استاندارد مرکز مبادله ایران (سه‌شنبه، ۵ آبان) در سال جاری، صنعتگران ۹۲ کیلوگرم شمش یک کیلوگرمی خریدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - نوزدهمین جلسه حراج شمش طلای استاندارد در سال جاری، روز سه‌شنبه (۵ آبان‌ماه) در تالار معاملاتی مرکز مبادله ارز و طلای ایران برگزار شد و طی آن صنعتگران و فعالان حوزه طلا ۹۲ قطعه شمش یک کیلوگرمی را خریداری کردند.

در این جلسه در مجموع ۱۱۲ کیلوگرم شمش طلای استاندارد عرضه شد که از این میزان، ۹۲ کیلوگرم توسط خریداران معامله شد. میانگین قیمت هر شمش طلا در این دوره ۳۴ میلیارد و ۳۹۴ میلیون تومان ثبت شد و ارزش کل شمش‌های معامله‌شده در این جلسه به حدود ۳,۱۶۵ میلیارد تومان رسید.

گفتنی است از ابتدای سال جاری تا کنون، ۱۹ جلسه حراج شمش طلا در مرکز مبادله ایران برگزار شده است که با در نظر گرفتن معاملات امروز، مجموع وزن شمش‌های معامله‌شده به ۹۶۶ کیلوگرم و ارزش کل آن به بیش از ۲۶.۳ هزار میلیارد تومان رسیده است.

برچسب ها: طلا ، مرکز مبادله
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