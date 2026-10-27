باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی و متحدان راست‌گرای افراطی او روز سه‌شنبه در آخرین تلاش‌ها برای افزایش مشارکت هوادارانشان در انتخابات، درباره افزایش حضور رأی‌دهندگان عرب هشدار دادند.

به گفته شاهدان، خودرو‌هایی با پرچم حزب لیکود نتانیاهو در قدس حرکت می‌کردند و با پخش اذان، هواداران را به رأی دادن با این استدلال ترغیب می‌کردند که «عرب‌ها در حال رأی دادن هستند».

نتانیاهو با اشاره به صف‌های طولانی رأی‌دهندگان در مناطق عرب‌نشین مدعی شد: «اگر همین حالا بیدار نشویم، خود را با دولتی به رهبری منصور عباس و احمد طیبی خواهیم یافت.»

کمیته انتخابات اعلام کرد مشارکت در ۹ ساعت نخست رأی‌گیری به ۵۵.۷ درصد رسیده است. عرب‌ها حدود ۲۱ درصد از جمعیت ۱۰ میلیونی اسرائیل را تشکیل می‌دهند و به‌طور سنتی کمتر از یهودیان در انتخابات شرکت کرده‌اند.

احمد طیبی، سیاستمدار عرب گفت مشارکت گسترده عرب‌ها می‌تواند راه را برای تشکیل دولتی جایگزین و تغییر شرایط کنونی هموار کند. سامی ابوشحاده، رهبر حزب بلد نیز صف‌های طولانی رأی‌دهندگان را مایه افتخار حامیان دموکراسی دانست و پیام‌های نتانیاهو و متحدانش را تحریک‌آمیز و نژادپرستانه توصیف کرد.

این انتخابات نخستین انتخابات پس از عملیات هفتم اکتبر ۲۰۲۳ و جنگ‌های متعاقب آن علیه غزه، لبنان و ایران است. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهند ائتلاف نتانیاهو ممکن است اکثریت پارلمانی خود را از دست بدهد.

ایتامار بن‌گویر، وزیر امنیت داخلی، افزایش مشارکت عرب‌ها را «دیوانه‌وار» خواند و از هوادارانش خواست برای حفظ هویت یهودی و صهیونیستی به حزب «قدرت یهودی» رأی دهند. حزب صهیونیسم دینی نیز از برگزاری نشست اضطراری برای بررسی مشارکت بالای رأی‌دهندگان عرب خبر داد.

منبع: رویترز