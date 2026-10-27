هشدار نماینده قروه و دهگلان درباره کیفیت آموزش در مدارس دولتی

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آرمان صالحی - نماینده مردم شهرستان‌های قروه و دهگلان در مجلس شورای اسلامی، شامگاه سه‌شنبه در نشست شورای آموزش و پرورش کردستان، با اشاره به اقدامات اخیر این اداره‌کل در فعال‌سازی پروژه‌های نیمه‌تمام و تجهیز مدارس، از توجه بیشتر به عدالت آموزشی در ماه‌های اخیر قدردانی کرد و خواستار تداوم این روند شد.

محمد رسول شیخی‌زاده با تأکید بر اینکه همراهی دستگاه‌های اجرایی با آموزش و پرورش یک ضرورت قانونی و اجتماعی است، گفت: شهرداری‌ها باید سهم قانونی سه‌درصدی آموزش و پرورش از عوارض را پرداخت کنند و منابع وصول‌شده نیز به‌گونه‌ای توزیع شود که سهم هر شهر و عملکرد شهرداری آن در نظر گرفته شود. او همچنین خواستار همکاری بیشتر دستگاه‌ها در تأمین زمین و کاهش موانع اجرایی پروژه‌های آموزشی و عام‌المنفعه شد.

نماینده مردم قروه و دهگلان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه عدالت آموزشی فقط به ساخت مدرسه محدود نمی‌شود، نسبت به وضعیت کیفیت آموزش در مدارس دولتی ابراز نگرانی کرد و خواستار بررسی آمارهای مربوط به رتبه‌های برتر کنکور و میانگین نمرات امتحانات نهایی شد. به گفته وی، ارتقای کیفیت آموزش، حمایت از معلمان و برنامه‌ریزی برای بهبود نتایج تحصیلی باید در اولویت قرار گیرد.

شیخی‌زاده با اشاره به مشکلات یک طرح عام‌المنفعه برای احداث مرکز فوریت‌های پزشکی در دهگلان افزود: طولانی‌شدن روند تأمین زمین و برآورد هزینه‌های بالای آماده‌سازی می‌تواند مانع مشارکت خیران شود. وی تأکید کرد دستگاه‌های اجرایی باید ضمن رعایت قانون، در برآورد هزینه‌ها و واگذاری امکانات، تسهیل اجرای طرح‌های خدمت‌رسان به مردم را نیز مدنظر قرار دهند.

وی با اشاره به ظرفیت علمی و استعدادهای انسانی کردستان، بر ضرورت همکاری مسئولان، معلمان، نخبگان و مدیران برای ارتقای جایگاه آموزشی استان تأکید کرد و گفت: نتیجه اقدامات عمرانی و پشتیبانی زمانی ارزشمند خواهد بود که به بهبود واقعی کیفیت تعلیم و تربیت و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان منجر شود.

ماموستا فایق رستمی، نماینده مردم کردستان در مجلس خبرگان رهبری، هم در این نشست، بر ضرورت برنامه‌ریزی برای آینده، تقویت زیرساخت‌های آموزشی و توسعه تولید علم در حوزه‌های مختلف تأکید کرد.

وی با بیان اینکه پیشرفت کشور به تقویت آموزش و پرورش و مراکز علمی وابسته است، گفت: تولید علم نباید تنها به حوزه تعلیم و تربیت یا علوم دینی محدود شود، بلکه باید در بخش‌هایی مانند صنعت، کشاورزی، اقتصاد، معدن و دیگر علوم نیز مورد توجه قرار گیرد. او همچنین مقاوم‌سازی مدارس و تقویت زیرساخت‌ها را برای مقابله با حوادث احتمالی ضروری دانست.

نماینده مردم کردستان در مجلس خبرگان رهبری با تأکید بر لزوم گسترش عدالت آموزشی اظهار کرد: باید زمینه دسترسی دانش‌آموزان روستایی و مناطق حاشیه‌نشین به امکانات آموزشی فراهم شود. به گفته وی، شناخت ظرفیت‌های کردستان، حمایت از نخبگان، وحدت و همکاری میان مسئولان و صاحبان سرمایه می‌تواند به محرومیت‌زدایی و توسعه استان کمک کند.

فرزاد زارعی، رئیس شورای اسلامی شهر سنندج نیز گفت: مدیریت شهری برای حمایت از آموزش و پرورش آمادگی دارد، اما معافیت یا تخفیف عوارض شهرداری باید مطابق قوانین و با تأیید مراجع قانونی انجام شود.

وی با اشاره به مشکلات برخی اراضی دارای کاربری آموزشی افزود: تعیین تکلیف این زمین‌ها اهمیت زیادی دارد؛ چراکه در صورت ساخت‌وساز و تغییر وضعیت اراضی، امکان بهره‌برداری آموزشی از آن‌ها کاهش می‌یابد. به گفته زارعی، پیگیری موضوع در مراجع قانونی و رفع موانع موجود برای تعیین تکلیف این اراضی ضروری است.

رئیس شورای اسلامی شهر سنندج با تأکید بر ضرورت همکاری دستگاه‌های اجرایی برای تسهیل تجاری‌سازی املاک مازاد آموزشی اظهار کرد: شهرداری سنندج با وجود مشکلات و محدودیت‌های مالی، در حد توان برای حمایت از مدارس و پرداخت سهم آموزش و پرورش همکاری کرده و آمادگی دارد این همکاری را در چارچوب ضوابط قانونی ادامه دهد.

معاون پژوهش، برنامه‌ریزی و توسعه منابع آموزش و پرورش کردستان هم گفت: توزیع تغذیه رایگان با اختصاص ۳۳۰ میلیارد تومان اعتبار برای ۱۷۹ هزار دانش‌آموز استان آغاز شده است.

هیرش رضایی اظهار کرد: طرح تغذیه رایگان دانش‌آموزان از امروز آغاز شده و تأمین شیر و مواد غذایی سالم با مشارکت شرکت‌های داخلی استان انجام می‌شود.

وی افزود: دانش‌آموزان دوره ابتدایی، دانش‌آموزان دوره اول متوسطه در مدارس ضمیمه، مدارس استثنایی و شبانه‌روزی از گروه‌های هدف این طرح هستند و اجرای آن با رعایت مراحل و الزامات قانونی دنبال می‌شود.

رضایی با اشاره به برنامه‌های درآمدزایی آموزش و پرورش بیان کرد: بازنگری قراردادها، شناسایی املاک مازاد و توسعه تجاری‌سازی فضاهای آموزشی در شهرستان‌های استان در حال پیگیری است؛ با این حال، هزینه‌های بالای عوارض شهرداری‌ها از موانع پیش‌روی اجرای برخی پروژه‌ها به شمار می‌رود.

معاون پژوهش، برنامه‌ریزی و توسعه منابع آموزش و پرورش کردستان همچنین بر ضرورت همکاری دستگاه‌های اجرایی برای نصب پنل‌های خورشیدی در ۳۵۸ مدرسه، تسهیل واگذاری زمین آموزشی در مناطق روستایی و تأمین اعتبار برای جبران خسارت مراکز آموزشی آسیب‌دیده از جنگ رمضان تأکید کرد.