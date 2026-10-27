باشگاه خبرنگاران جوان - روز سه‌شنبه در حاشیه برگزاری انتخابات هیات قایقرانی چهارمحال و بختیاری مسوولیت اجتماعی وزارت نفت و همکاری وزارت ورزش و جوانان را در تامین تجهیزات این رشته موثر دانست و افزود: خرید پارو برای اعضای اردوی تیم ملی و ساخت تجهیزات داخلی نیز در ادامه روند نوسازی تجهیزات قایقرانی دنبال می‌شود.

وی با اشاره به دشواری تامین تجهیزات مورد نیاز این رشته به دلیل تحریم‌ها افزود: بخشی از نیاز‌ها از طریق تولید داخلی تامین می‌شود و خیرین نیز برای خرید تجهیزات و اهدای آن به هیات‌های استانی کمک می‌کنند تا دختران و پسرانی که به تازگی وارد رشته قایقرانی شده‌اند، از این امکانات بهره‌مند شوند.

توسعه قایقرانی با توجه به محدودیت منابع آبی

رییس فدراسیون قایقرانی با اشاره به قرار گرفتن ایران در منطقه نیمه‌خشک و خشک و خشک شدن برخی رودخانه‌ها گفت: توسعه رشته‌های آبی باید هدفمند و با استفاده از ظرفیت استخرها، آب‌های پشت سد‌ها و آب‌های خروشان دنبال شود.

سهرابیان با بیان اینکه چهارمحال و بختیاری ظرفیت بالایی برای توسعه رشته‌هایی مانند رفتینگ و آب‌های خروشان دارد افزود: این استان می‌تواند به قطب این رشته‌ها در کشور تبدیل شود.

وی ادامه داد: در سایر استان‌ها نیز رشته‌هایی مانند کانوپولو و اسلالوم فلت که در استخر قابل اجرا هستند، می‌توانند بخشی از محدودیت‌های منابع آبی را جبران کنند البته این امر مستلزم آن است که استخر‌های خصوصی و استخر‌های متعلق به ادارات کل در اختیار هیات‌های قایقرانی قرار گیرد.

رییس فدراسیون قایقرانی با اشاره به هماهنگی وزارت ورزش و جوانان با وزارت نیرو برای استفاده از ظرفیت سد‌ها اظهار داشت: بخشی از این موضوع در سطح ملی برطرف شده است و تمرین رشته‌هایی مانند روئینگ که رشته‌ای آبی و پرمدال است، در پشت سد‌ها انجام می‌شود.

سهرابیان همچنین درباره تاثیر فعالیت قایقرانان بر کیفیت آب گفت: پارو زدن در آب باعث آلودگی نمی‌شود؛ بلکه چرخش گردابی ناشی از حرکت پارو، اکسیژن‌رسانی به آب را افزایش می‌دهد و حتی به تنفس بهتر ماهی‌ها کمک می‌کند.

آسیب‌شناسی نتایج بازی‌های ناگویا

وی در بخش دیگری از سخنان خود به آسیب‌شناسی نتایج به‌دست‌آمده در بازی‌های ناگویا اشاره کرد و گفت: این آسیب‌شناسی انجام شده و بخشی از آن به کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش و جوانان سپرده شده است.

رییس فدراسیون قایقرانی افزود: با وجود استفاده از مربی سرشناس و قهرمان جهان از اوکراین و خرید تجهیزات به‌روز، نتیجه به‌دست‌آمده رضایت‌بخش نبود؛ از این‌رو باید روند بررسی‌ها تکمیل شود تا نقشه راه مناسبی برای مدال‌آوری ترسیم شود.

سهرابیان با اشاره به آغاز برنامه‌های استعدادیابی در این رشته اظهار امیدواری کرد افراد توانمند و مستعد بیشتری به قایقرانی جذب شوند.

وی با بیان اینکه جوانان ایرانی از فیزیک بدنی مناسبی برای فعالیت در رشته‌های ورزشی برخوردارند گفت: انتظار می‌رود شمار بیشتری از علاقه‌مندان به رشته‌های پرمدال و آب‌محور هدایت شوند.

چهارمحال و بختیاری در جایگاه چهارم قایقرانی کشور

رییس فدراسیون قایقرانی با اشاره به جایگاه چهارمحال و بختیاری در این رشته گفت: این استان با وجود برخورداری عمده از ظرفیت آب‌های خروشان، در میان ۳۱ استان کشور رتبه چهارم را کسب کرده که جایگاه بسیار خوبی است.

سهرابیان افزود: گیلان با توجه به قدمت بیشتر در این رشته و برخورداری از ورزشکاران المپیکی، رتبه سوم را کسب کرد؛ این در حالی است که چهارمحال و بختیاری طی سه سال گذشته با کسب رتبه‌های ششم، پنجم و چهارم، روند رو به رشدی را تجربه کرده است.

وی با تاکید بر اینکه موفقیت ورزشی تنها به کسب مدال محدود نمی‌شود اظهار داشت: توسعه زیرساخت‌ها، هدفمندی فعالیت‌ها، جذب حامی مالی و برنامه‌ریزی بلندمدت نیز اهمیت دارد و امید است هیات قایقرانی چهارمحال و بختیاری بتواند جایگاه خود را در سال‌های آینده حفظ یا ارتقا دهد.

در مجمع انتخاباتی هیات قایقرانی استان چهارمحال و بختیاری، محمد بهاءلو به عنوان رییس هیات انتخاب شد.