حزب لیکود به رهبری نتانیاهو درخواست کرد زمان رأی‌گیری در انتخابات پارلمانی این رژیم باز هم تمدید شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - حزب لیکود به رهبری بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی روز سه‌شنبه درخواست کرد زمان رأی‌گیری در انتخابات پارلمانی این رژیم از ساعت مقرر ۲۲ تمدید شود.

بر اساس گزارش رسانه‌های اسرائیلی، نوآم سولبرگ، رئیس کمیته مرکزی انتخابات درباره این درخواست تصمیم‌گیری خواهد کرد. این کمیته اعلام کرده است افرادی که تا ساعت ۲۲ به مراکز رأی‌گیری مراجعه کنند، حتی اگر پس از این ساعت رأی خود را به صندوق بیندازند، اجازه رأی دادن خواهند داشت.

بیش از ۷.۳ میلیون نفر واجد شرایط رأی دادن در این انتخابات هستند که برای انتخاب اعضای کنست، پارلمان ۱۲۰ کرسی رژیم صهیونیستی، برگزار می‌شود. مراکز رأی‌گیری از ساعت ۷ صبح به وقت محلی فعالیت خود را آغاز کردند.

این انتخابات نخستین انتخابات سراسری رژیم صهیونیستی از زمان آغاز جنگ غزه در اکتبر ۲۰۲۳ است.

منبع: خبرگزاری آناتولی

برچسب ها: حزب لیکود ، بنیامین نتانیاهو
خبرهای مرتبط
درخواست حزب لیکود برای تمدید زمان رأی‌گیری رد شد
اظهارات تحریک‌آمیز نتانیاهو درباره افزایش مشارکت رأی‌دهندگان عرب در انتخابات
حزب مخالف اسرائیلی: نتانیاهو در حال زمینه‌سازی برای به چالش کشیدن انتخابات است
پسرعموی نتانیاهو هم از رای دادن به حزب او خودداری کرد
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۱۷ ۰۵ آبان ۱۴۰۵
تتانیابو کثیف ترین فرد روی زمین
۰
۰
پاسخ دادن
منصور عباس: بنیامین نتانیاهو دروغ می‌گوید
درخواست حزب لیکود برای تمدید زمان رأی‌گیری رد شد
ادعای تکراری ترامپ درباره کاهش قیمت نفت و گازوئیل
گروسی: آژانس همچنان با تهران در ارتباط است
اظهارات تحریک‌آمیز نتانیاهو درباره افزایش مشارکت رأی‌دهندگان عرب در انتخابات
پوتین: حجم مبادلات تجاری روسیه و ایران افزایش یافته است
بولسونارو پس از شکست در انتخابات برزیل به آمریکا رفت
روسیه ورود هفت مدیر صنایع دفاعی انگلیس را ممنوع کرد
روسیه از غرب خواست رویکرد مخرب خود در قبال ایران را کنار بگذارد
حزب لیکود خواستار تمدید زمان رأی‌گیری در انتخابات شد
آخرین اخبار
روسیه ورود هفت مدیر صنایع دفاعی انگلیس را ممنوع کرد
ادعای تکراری ترامپ درباره کاهش قیمت نفت و گازوئیل
درخواست حزب لیکود برای تمدید زمان رأی‌گیری رد شد
بولسونارو پس از شکست در انتخابات برزیل به آمریکا رفت
پوتین: حجم مبادلات تجاری روسیه و ایران افزایش یافته است
حزب لیکود خواستار تمدید زمان رأی‌گیری در انتخابات شد
اظهارات تحریک‌آمیز نتانیاهو درباره افزایش مشارکت رأی‌دهندگان عرب در انتخابات
منصور عباس: بنیامین نتانیاهو دروغ می‌گوید
گروسی: آژانس همچنان با تهران در ارتباط است
روسیه از غرب خواست رویکرد مخرب خود در قبال ایران را کنار بگذارد
حزب مخالف اسرائیلی: نتانیاهو در حال زمینه‌سازی برای به چالش کشیدن انتخابات است
یمن دو هواپیمای ترابری نظامی عربستان را هدف قرار داد
پوتین: قیمت جهانی گاز به‌ شدت افزایش یافته است
سرنگونی یک پهپاد در آسمان بغداد
بیانیه دوحه درباره دیدار امیر قطر و رئیس‌جمهور ایران در مسکو
پسرعموی نتانیاهو هم از رای دادن به حزب او خودداری کرد
رایزنی پوتین درباره حل و فصل اوکراین با همتای فنلاندی و نخست‌وزیر نروژ
حمله یمن به پالایشگاه راس تنوره عربستان
عفو بین‌الملل: انتخابات نباید توجه‌ها را از جنایات اسرائیل منحرف کند
پکن به‌زودی فرستاده‌ای به غرب آسیا اعزام می‌کند
نتانیاهو از رأی‌دهندگان بن‌گویر خواست به لیکود رأی دهند
گزارش نیویورک‌تایمز از فشار نتانیاهو برای حمله به ایران
وزیر خارجه عمان: امنیت خلیج فارس بدون ایران امکان‌پذیر نیست
ترامپ برای گزارش تقلب انتخاباتی یک میلیون دلار جایزه تعیین کرد
الحوثی: به‌جای ائتلاف علیه یمن، ائتلافی علیه اسرائیل تشکیل دهید
اتهام‌زنی انگلیس به ایران در پرونده پایگاه فیرفورد؛ دو نفر متهم شدند
آکسفام: ۸ میلیون ابرثروتمند بیش از ۳.۵ میلیارد فقیر جهان آلودگی کربنی تولید می‌کنند
درآمد کلان غرب از تنگه‌ها و آبراه‌های جهان؛ پشت پرده یک بازی پرسود
چهار سناریوی پیش روی انتخابات اسرائیل؛ نتانیاهو در بن‌بست تشکیل کابینه
هفتم اکتبر، حریدی‌ها و بحران معیشت: محور‌های انتخابات اسرائیل