باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - حزب لیکود به رهبری بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی روز سه‌شنبه درخواست کرد زمان رأی‌گیری در انتخابات پارلمانی این رژیم از ساعت مقرر ۲۲ تمدید شود.

بر اساس گزارش رسانه‌های اسرائیلی، نوآم سولبرگ، رئیس کمیته مرکزی انتخابات درباره این درخواست تصمیم‌گیری خواهد کرد. این کمیته اعلام کرده است افرادی که تا ساعت ۲۲ به مراکز رأی‌گیری مراجعه کنند، حتی اگر پس از این ساعت رأی خود را به صندوق بیندازند، اجازه رأی دادن خواهند داشت.

بیش از ۷.۳ میلیون نفر واجد شرایط رأی دادن در این انتخابات هستند که برای انتخاب اعضای کنست، پارلمان ۱۲۰ کرسی رژیم صهیونیستی، برگزار می‌شود. مراکز رأی‌گیری از ساعت ۷ صبح به وقت محلی فعالیت خود را آغاز کردند.

این انتخابات نخستین انتخابات سراسری رژیم صهیونیستی از زمان آغاز جنگ غزه در اکتبر ۲۰۲۳ است.

منبع: خبرگزاری آناتولی