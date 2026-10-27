فرمانده انتظامی سلماس از کشف ۳۱۰ قوطی سم کشاورزی فاقد مجوز به ارزش سه میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد و گفت: در این رابطه یک متهم دستگیر شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ ناصر مظلومی روز سه‌شنبه  در تشریح جزئیات این خبر اظهار کرد: در راستای اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز و در پی دریافت گزارش‌هایی درباره فعالیت فردی در زمینه توزیع و فروش سموم کشاورزی در سطح شهرستان، موضوع در دستور کار مأموران پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران دایره مبارزه با قاچاق کالا و ارز پس از انجام تحقیقات فنی و اطمینان از صحت موضوع، با هماهنگی مقام قضایی از محل مورد نظر بازرسی کردند که در نتیجه آن، ۳۱۰ قوطی سم کشاورزی قاچاق به ارزش سه میلیارد ریال کشف و ضبط شد.

فرمانده انتظامی سلماس با اشاره به دستگیری یک نفر در این رابطه گفت: متهم پس از تشکیل پرونده مقدماتی برای رسیدگی به مراجع قضایی معرفی شد.

سرهنگ مظلومی با تأکید بر تداوم مقابله با قاچاق کالا و ارز خاطرنشان کرد: پلیس با رعایت قوانین و مقررات با متخلفان این حوزه برخورد می‌کند و شهروندان می‌توانند در صورت مشاهده موارد مشکوک به قاچاق کالا و ارز، موضوع را از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.

برچسب ها: سموم کشاورزی ، پلیس آگاهی ، سلماس
خبرهای مرتبط
کلاهبرداری میلیاردی در تولید سموم کشاورزی
سارق حرفه ای منازل با 26 فقره سرقت در سلماس دستگیر شد
برق گرفتگی در استخر سلماس/استخر تعطیل شد
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
شناسایی و تخریب یک کوخه غیرمجاز زنده‌گیری پرندگان شکاری در سواحل شرقی پارک ملی دریاچه ارومیه
کانون پرورش فکری سلماس با ۶۰ برنامه فرهنگی و هنری میزبان کودکان و نوجوانان + تصاویر
پایان عملیات امدادرسانی به سیل‌زدگان سلماس/۲۴۸ نفر از هلال‌احمر خدمات دریافت کردند
اعزام ۲ هزار دانش‌آموز آذربایجان‌غربی به مناطق راهیان نور
برداشت زعفران از مزارع آذربایجان‌غربی آغاز شد
آخرین اخبار
برداشت زعفران از مزارع آذربایجان‌غربی آغاز شد
پایان عملیات امدادرسانی به سیل‌زدگان سلماس/۲۴۸ نفر از هلال‌احمر خدمات دریافت کردند
اعزام ۲ هزار دانش‌آموز آذربایجان‌غربی به مناطق راهیان نور
کانون پرورش فکری سلماس با ۶۰ برنامه فرهنگی و هنری میزبان کودکان و نوجوانان + تصاویر
شناسایی و تخریب یک کوخه غیرمجاز زنده‌گیری پرندگان شکاری در سواحل شرقی پارک ملی دریاچه ارومیه