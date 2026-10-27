باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - در راستای حمایت از سرمایه‌گذاری، تسهیل فعالیت‌های اقتصادی و رفع موانع پیش‌روی طرح‌های مهم استان لرستان، پیگیری مشکلات چند پروژه اقتصادی و گردشگری در دستور کار دستگاه قضایی استان قرار گرفته است؛ اقداماتی که با هدف تسریع در روند اجرای پروژه‌ها، جلوگیری از طولانی‌شدن موانع اداری و فراهم‌کردن زمینه بهره‌برداری از ظرفیت‌های اقتصادی و گردشگری استان دنبال می‌شود.

رئیس‌کل دادگستری لرستان با اشاره به آخرین وضعیت برخی از این طرح‌ها، از رفع بخشی از موانع منطقه ویژه اقتصادی بروجرد خبر داد و تأکید کرد که پیگیری مشکلات پروژه‌های مهم استان همچنان ادامه دارد.

رفع بخشی از موانع منطقه ویژه اقتصادی بروجرد

وی افزود:منطقه ویژه اقتصادی بروجرد به عنوان یکی از ظرفیت‌های مهم توسعه صنعتی و اقتصادی لرستان، از جمله طرح‌هایی است که تسریع در تعیین تکلیف موانع آن می‌تواند زمینه فعالیت بیشتر سرمایه‌گذاران، رونق تولید و ایجاد فرصت‌های شغلی را فراهم کند

بر اساس اعلام رئیس‌کل دادگستری لرستان، در مسیر رفع مشکلات این منطقه ویژه اقتصادی، پیگیری‌هایی انجام شده و بخشی از موانع موجود برطرف شده است. این اقدام می‌تواند گامی در جهت تسهیل روند پیشبرد طرح و کاهش مشکلات پیش‌روی فعالیت‌های اقتصادی مرتبط با آن باشد.

با این حال، رفع کامل موانع و فراهم‌شدن شرایط مناسب برای پیشبرد اهداف این منطقه اقتصادی، مستلزم تداوم پیگیری‌ها و همکاری دستگاه‌های مسئول است.

پیگیری مشکلات کاشی جم؛ توجه به موانع پیش‌روی فعالیت اقتصادی

موضوع دیگر مطرح‌شده از سوی رئیس‌کل دادگستری لرستان، پیگیری مسائل و مشکلات مجموعه کاشی جم است؛ مجموعه‌ای که رسیدگی به موانع پیش‌روی آن در چارچوب حمایت از فعالیت‌های اقتصادی و تسهیل روند کار واحد‌های مرتبط اهمیت دارد.

به گفته وی، در این زمینه نیز پیگیری‌های خوبی صورت گرفته است؛ موضوعی که نشان‌دهنده ادامه تلاش‌ها برای بررسی مشکلات و یافتن راهکار‌های لازم به‌منظور تسهیل فعالیت‌های اقتصادی در استان اس

تداوم این پیگیری‌ها و مشخص‌شدن نتایج عملی آنها می‌تواند در مسیر رفع مشکلات موجود و بهبود شرایط فعالیت این مجموعه مؤثر باشد

دهکده گردشگری مخمل‌کوه زیر ذره‌بین بازرسی استان

در بخش گردشگری نیز دهکده گردشگری مخمل‌کوه از جمله طرح‌هایی است که موانع پیش‌روی آن باید با جدیت بیشتری بررسی و تعیین تکلیف شود.

رئیس‌کل دادگستری لرستان در همین زمینه از مأموریت بازرس کل استان برای بررسی مشکلات این پروژه خبر داد؛ مأموریتی که بر اساس آن، موانع موجود باید مورد بررسی قرار گیرد و روند رفع آنها با سرعت بیشتری دنبال شود.

دهکده گردشگری مخمل‌کوه به دلیل ظرفیت‌های گردشگری لرستان، از طرح‌هایی است که پیشبرد آن می‌تواند در تقویت زیرساخت‌های گردشگری، افزایش جذابیت‌های سرمایه‌گذاری و کمک به رونق اقتصادی منطقه نقش‌آفرین باشد.

بر این اساس، مأموریت بازرس کل استان برای بررسی موانع این پروژه، با هدف شناسایی مشکلات و پیگیری راهکار‌های رفع آنها تعریف شده است تا روند تعیین تکلیف مسائل موجود با جدیت و سرعت بیشتری دنبال شود.