باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - صادق ضیائیان مدیرکل پیش‌بینی سازمان هواشناسی کشور اظهار داشت: امشب نسبت به رگبار، رعدوبرق، وزش باد شدید در ۹ استان نوار شمالی و جنوب شرق کشور را شاهد هستیم.

او گفت: امشب در برخی مناطق گیلان، مازندران، گلستان، خراسان شمالی، نیمه شمالی خراسان رضوی، نیمه شمالی سمنان، هرمزگان، کرمان، مرکز و ارتفاعات سیستان و بلوچستان، افزایش ابر، رگبار، رعدوبرق و وزش باد شدید را شاهد هستیم.

وی افزود: روز چهارشنبه در برخی مناطق جنوب شرق، شرق و نوار غربی کشور؛ روز پنجشنبه و جمعه در برخی مناطق شمال غرب، غرب، جنوب غرب، سواحل دریای خزر و دامنه‌های جنوبی البرز، و روز شنبه در برخی نقاط شمال شرق، جنوب غرب و استان‌های ساحلی دریای خزر رخ خواهد داد. همچنین در ارتفاعات زاگرس مرکزی و البرز مرکزی، بارش برف انتظار می‌رود.

او گفت:روز چهارشنبه در نوار شرقی و روز پنجشنبه در برخی مناطق غرب، جنوب، مرکز و استان‌های واقع در دامنه‌های جنوبی البرز، افزایش سرعت وزش باد و در برخی نقاط خیزش گردوخاک پیش‌بینی می‌شود.همچنین آب‌های شرق خلیج فارس امروز مواج است.