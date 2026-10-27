شنژن چین؛ از دهکده ماهیگیری تا قطب فناوری جهان در کمتر از نیم قرن + فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان - شنژن چین که در سال ۱۹۸۰ به‌عنوان یکی از نخستین مناطق ویژه اقتصادی این کشور انتخاب شد، در کمتر از نیم قرن از منطقه‌ای روستایی و ماهیگیری به قطب صنعتی و فناوری تبدیل شده است. این شهر با جذب سرمایه‌گذاری و توسعه تولید و صادرات، مسیر خود را از مونتاژ کالا به سمت طراحی، تحقیق و فناوری‌های پیشرفته تغییر داد.

امروزه شرکت‌هایی مانند هواوی، بی‌وای‌دی و دی‌جی‌آی در شنژن فعالیت دارند. بر اساس آمار ارائه‌شده، اقتصاد واقعی این شهر طی ۴۴ سال بیش از ۱۵۰۰ برابر شده و ارزش صادرات آن در سال ۲۰۲۴ به حدود ۳۹۵ میلیارد دلار رسیده است؛ تحولی که نقش سیاست‌گذاری اقتصادی، تولید و توسعه فناوری را در رشد شنژن برجسته می‌کند.