راز موفقیت صنعت انرژی ایران، باور به توان داخلی است

باشگاه خبرنگاران جوان - عباس علی‌آبادی، وزیر نیرو، در سی‌امین مجمع انرژی و محیط زیست بلاروس، در پاسخ به پرسش‌های مطرح‌شده در پنل تخصصی این مجمع، با اشاره به پتانسیل‌های طبیعی چشمگیر ایران و برخی از بزرگ‌ترین ذخایر هیدروکربنی جهان، اظهار داشت: کشور ما موفق شده است یک نظام انرژی مستحکم، از نظر فناوری مستقل و بسیار متنوع ایجاد کند که ضامن تاب‌آوری اقتصاد ملی است.

وی در پاسخ به پرسش درباره راز موفقیت صنعت انرژی ایران با وجود عدم دسترسی به بسیاری از فناوری‌های غربی، تصریح کرد: راز اصلی موفقیت صنعت انرژی ایران در سه واژه کلیدی «باور به توان داخلی»، «تکیه بر نیروی انسانی متخصص و دانشگاه‌های پیشرو» و «تبدیل تحریم‌ها و تهدید‌ها به فرصت خوداتکایی» خلاصه می‌شود.

وزیر نیرو افزود: در دهه‌های گذشته، صنعت برق و انرژی ایران با تحریم‌های ظالمانه و بی‌سابقه‌ای روبه‌رو شد که هدف آن توقف توسعه کشور بود؛ اما متخصصان داخلی این محدودیت را به محرکی برای شکوفایی تبدیل کرده است. صنعت برق ایران با اتکا به مهندسان جوان، مراکز تحقیقاتی مقتدر و شرکت‌های دانش‌بنیان، زنجیره کامل ارزش در صنعت برق و انرژی را بومی‌سازی کرده است.

علی‌آبادی خاطرنشان کرد: امروز شرکت‌های ایرانی نظیر گروه مپنا، ایران‌ترانسفو و ده‌ها سازنده دیگر، نه‌تنها تمامی تجهیزات شبکه انتقال، پست‌ها و ترانسفورماتورها، بلکه توربین‌های پیشرفته گازی و بخاری کلاس‌های گوناگون را با استاندارد‌های بین‌المللی تولید می‌کنند.

وی راهکار کلیدی ایران در جایگزینی واردات را ایجاد ارتباط ساختاری و نظام‌مند میان «دانشگاه»، «صنایع ساخت تجهیزات» و «کارفرمایان (پروژه‌ها)» دانست و گفت: صنعت برق کشور خریدار تجهیزات خارجی نبوده، بلکه بستر انتقال دانش و توسعه فناورانه را از درون کارخانه‌ها و سایت‌های نیروگاهی خود هدایت کرده است. جمهوری اسلامی ایران آماده است این تجربه ارزشمند استقلال فناورانه و الگو‌های موفق جایگزینی واردات را با کشور‌های دوست، به‌ویژه جمهوری بلاروس، در قالب پروژه‌های مشترک و انتقال فناوری به اشتراک بگذارد.

توسعه یکپارچه‌سازی شبکه‌ها و ائتلاف‌های منطقه‌ای

وزیر نیرو در پاسخ به پرسش دوم درباره تأثیر توسعه یکپارچه‌سازی شبکه‌ها و ایجاد ائتلاف‌های بزرگ منطقه‌ای در حوزه انرژی بر ثبات کلی اقتصاد کشورها، اظهار داشت: در جهان به‌هم‌پیوسته کنونی، امنیت انرژی دیگر یک مفهوم محلی یا صرفاً ملی نیست، بلکه یک پیوستار منطقه‌ای و بین‌المللی است.

علی‌آبادی با اشاره به مزایای یکپارچه‌سازی شبکه‌های برق (Grid Interconnection) و اتصال سیستم‌های انرژی کشورها، تصریح کرد: افزایش پایداری و ضریب اطمینان شبکه، بهینه‌سازی اقتصادی و کاهش هزینه‌ها، و تعمیق ثبات سیاسی و همگرایی ژئوپلیتیک، از جمله این مزایا هستند.

وی در تشریح این مزایا گفت: با اتصال شبکه‌ها، امکان تبادل توان در ساعات اوج مصرف و جبران کمبود‌های موضعی فراهم می‌شود که هزینه سرمایه‌گذاری برای احداث نیروگاه‌های مازاد را کاهش می‌دهد. اشتراک‌گذاری ظرفیت‌های تولید، بهره‌وری کلی اقتصاد انرژی را ارتقا داده و قیمت تمام‌شده انرژی را برای صنایع و خانوار‌ها تثبیت می‌کند.

وزیر نیرو افزود: ائتلاف‌های مبتنی بر انرژی، نظیر ظرفیت‌های ارزشمندی که در سازمان همکاری شانگهای (SCO) و اتحادیه اقتصادی اوراسیا (EAEU) شکل گرفته‌اند، کشور‌ها را از آسیب نوسانات و تکانه‌های سیاسی خارجی مصون می‌دارد. ایران با داشتن یکی از بزرگ‌ترین شبکه‌های برق منطقه و مرز‌های طولانی با کشور‌های متعدد، هم‌اکنون نیز تبادل انرژی با همسایگان را تجربه کرده است.

علی‌آبادی در پایان خاطرنشان کرد: ما معتقدیم توسعه این ائتلاف‌ها میان ایران، بلاروس و سایر شرکا در اوراسیا، فرمول مطمئنی برای تضمین استقلال اقتصادی، مقابله با یک‌جانبه‌گرایی و دستیابی به شکوفایی پایدار است.

منبع: وزارت نیرو