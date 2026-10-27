باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - برداشت سیب‌زمینی از مزارع بخش بیرانوند در استان لرستان آغاز شد؛ رویدادی که با ورود کشاورزان به مرحله برداشت محصول، فصل جمع‌آوری یکی از محصولات مهم زراعی این منطقه را رقم زده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان با اعلام این خبر اظهار کرد: با آغاز عملیات برداشت سیب‌زمینی از مزارع بخش بیرانوند، پیش‌بینی می‌شود در مجموع حدود ۳ هزار تن از این محصول تولید و برداشت شود.

پیش‌بینی برداشت ۳ هزار تن سیب‌زمینی

بخش بیرانوند از مناطق دارای ظرفیت کشاورزی در لرستان به شمار می‌رود و کشت محصولات زراعی در این منطقه، بخشی از فعالیت اقتصادی کشاورزان را تشکیل می‌دهد. سیب‌زمینی نیز به‌عنوان یکی از محصولات پرمصرف در سبد غذایی خانوارها، از اهمیت ویژه‌ای در تولیدات کشاورزی و تأمین نیاز بازار برخوردار است.

بر اساس پیش‌بینی سازمان جهاد کشاورزی لرستان، امسال حدود ۳ هزار تن سیب‌زمینی از مزارع این بخش برداشت خواهد شد. تحقق این میزان برداشت می‌تواند بخشی از تولیدات کشاورزی منطقه را به بازار عرضه کند و زمینه درآمدزایی برای بهره‌برداران این محصول را فراهم سازد

برداشت محصول؛ حاصل تلاش کشاورزان منطقه

آغاز برداشت سیب‌زمینی، مرحله پایانی فرآیند کشت و داشت این محصول در مزارع است؛ مرحله‌ای که در آن تلاش و زحمات چندماهه کشاورزان به محصول نهایی تبدیل می‌شود.

در این میان، مدیریت صحیح عملیات برداشت، حفظ کیفیت محصول و انتقال مناسب آن به مراکز عرضه و بازار مصرف، از عوامل مؤثر در کاهش ضایعات و افزایش بهره‌وری اقتصادی محصولات کشاورزی به شمار می‌رود.