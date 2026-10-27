معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان از میزبانی استان از پیکر مطهر سه شهید گمنام در روز‌های آینده خبر داد و بر حضور گسترده مردم در آیین‌های استقبال، وداع و تشییع تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان  ـ علی‌اکبر ورمقانی، در جلسه هماهنگی و برنامه‌ریزی تشییع پیکر شهدای گمنام اظهار کرد: به یمن برگزاری اجلاسیه‌های کنگره ملی پنج هزار و ۵۳۶ شهید کردستان، فضای استان به عطر شهید و شهادت معطر شده است و برگزاری آیین تشییع شهدای گمنام، این حال‌وهوای معنوی را پررنگ‌تر خواهد کرد.

وی با تأکید بر ضرورت مشارکت گسترده مردم و دستگاه‌های اجرایی در آیین‌های استقبال، تشییع و شب‌های وداع با شهدا افزود: همه ما مدیون شهدا هستیم و شایسته است کارکنان دستگاه‌های اجرایی و آحاد مردم با حضوری پرشور در این مراسم‌ها، ارادت خود را به مقام والای شهدا نشان دهند.

معاون استاندار کردستان همچنین بر لزوم دعوت از خانواده‌های معظم شهدا برای حضور در این آیین‌ها تأکید کرد و خواستار دعوت از خانواده‌های شهدا، به‌ویژه خانواده‌های شهدای جنگ رمضان، از سوی بنیاد شهید و امور ایثارگران برای شرکت در مراسم استقبال و وداع شد.

ورمقانی با اشاره به برنامه تدفین این شهدا گفت: پیکر دو شهید گمنام پس از برگزاری آیین تشییع از استان خارج خواهد شد و پیکر یک شهید نیز در اردوگاه شهید سلیمان خاطر سنندج به خاک سپرده می‌شود.

وی با بیان اینکه آیین خاکسپاری شهید گمنام در سنندج فرصتی برای حضور و ادای احترام دانش‌آموزان و معلمان به مقام شهداست، بر اهمیت بهره‌گیری از این مناسبت برای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در میان نسل جوان تأکید کرد.

برچسب ها: کردستان ، شهدای گمنان ، تشیع پیکرشهدا
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