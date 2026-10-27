 دومین کارگروه حمایت از تولید و اشتغال شرکت شهرک های صنعتی سیستان و بلوچستان با حضور نمایندگان دستگاه های اجرایی مرتبط و تعدادی از مدیران واحدهای تولیدی برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا راشکی با اشاره به وجود نزدیک به ۹۰۰ شهرک و ناحیه صنعتی در کشور که با خدمت رسانی به واحد‌های تولیدی، طرح های صنعتی و ذی نفعان به تولید بدون وقفه و پایدارسازی تولید با نگاه اقتصاد مقاومتی مشغول هستند، بر حمایت رییس عالی دولت در کنار برنامه ریزی وزارت صمت و پیگیری های مجدانه مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران برای حمایت از صنایع در شرایط جنگ تاکید کرد

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی سیستان و بلوچستان گفت: یکی از وظایف مهم " کارگروه حمایت از تولید و اشتغال " شناسایی واحدهای تولیدی فعال بدون پروانه بهره برداری است تا بتوان برنامه ریزی جامع تر و درست تری در تامین نیازهای صنایع و مردم انجام شود.

وی اظهار داشت: بر اساس آمار موجود در حال حاضر قریب به ۲۰ هزار واحد صنعتی در کشور بدون اخذ پروانه بهره برداری مشغول به فعالیت هستند و لازم است با شناسایی، بررسی مشکلات به همراه ارائه راهکارهای حمایتی، آنان را به انجام اقدامات قانونی برای ضابطه مند کردن ادامه فعالیتشان سوق دهیم.

راشکی تصریح کرد: در دومین کارگروه حمایت از تولید و اشتغال که رییس خانه صنعت استان و نمایندگان دستگاه های اجرایی عضو آن از جمله: استانداری سیستان و بلوچستان، سازمان جهاد کشاورزی، اداره کل صنعت،معدن و تجارت، سازمان تامین اجتماعی و همچنین کلینیک کسب و کار استان حضور داشتند، مشکلات ۵ واحد صنعتی فعال و نیمه فعال فاقد پروانه مستقر در شهرک های صنعتی استان رسیدگی و مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

این مقام مسئول افزود: تامین مواد اولیه، نیاز به تسهیلات سرمایه در گردش، بدهی و جرائم مالیاتی و بیمه ای، حمایت دستگاه های دولتی با خرید از محصولات باکیفیت صنایع استان، نوسانات بازار و عدم آشنایی از قوانین و مقررات و بسته های تشویقی حوزه صنعت، عمده ترین مشکلات عنوان شده توسط صاحبان این ۵ واحد تولیدی بود.

رییس هیات مدیره شرکت شهرک های صنعتی استان درباره تصمیمات اتخاذ شده در این کارگروه گفت: پیگیری خرید دستگاه های دولتی از محصولات واحدهای تولیدی استان، پرداخت تسهیلات از محل منابع در اختیار استانداری، رفع مشکلات زیر ساختی، کمک به حل بدهی و جرائم مالیاتی و بیمه ای و تسهیل در فرایند اخذ پروانه بهره برداری و ارجاع موضوعات مرتبط به "ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان " از مصوبات دومین کارگروه حمایت از تولید و اشتغال شرکت شهرک های صنعتی استان سیستان و بلوچستان بود.

شایان ذکر است کارگروه حمایت از تولید و اشتغال شرکت شهرک های صنعتی استان سیستان و بلوچستان سه شنبه های هر هفته به صورت مستمر و منظم به منظور حل مشکلات واحدهای تولیدی مستقر در شهرک ها و نواحی صنعتی و تعیین تکلیف صنایع فعال و غیرفعال فاقد پروانه بهره برداری برگزار می شود.

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