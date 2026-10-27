روسای جمهور ایران و روسیه در حاشیه هشتمین اجلاس مجمع کشور‌های صادرکننده گاز در کرملین دیدار کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه برای دومین بار طی یک ماه با مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران در کرملین دیدار و گفت‌و‌گو کرد. این دیدار در چارچوب هشتمین اجلاس مجمع کشور‌های صادرکننده گاز برگزار می‌شود.

الکسی لیخاچف، رئیس شرکت روس‌اتم، سرگئی لاوروف، وزیر خارجه، دیمیتری شوگایف، رئیس سرویس گمرک فدرال، دیمیتری یادروف، وزیر حمل‌ونقل، آنتون سیلوانوف، معاون نخست‌وزیر و وزیر دارایی، سرگئی تسیویلیف، وزیر انرژی، ماکسیم اورشکین، معاون دفتر ریاست‌جمهوری، دیمیتری پسکوف، سخنگوی ریاست‌جمهوری، یوری اوشاکوف، دستیار رئیس‌جمهور و الکسی میلر، مدیرعامل گازپروم در این دیدار حضور داشتند.

پوتین در این باره گفت: روسیه به تمام تعهدات خود در قبال پروژه‌های ایران عمل می‌کند. ساخت نیروگاه هسته‌ای بوشهر در ایران ادامه دارد.

او افزود: من در یک دیدار دوجانبه با پزشکیان در مورد وضعیت منطقه خاورمیانه صحبت کردم و این موضوع نگران کننده است. ما امیدواریم اوضاع در خاورمیانه در جهت مثبتی پیش برود.

پوتین: حجم مبادلات تجاری روسیه و ایران بیش از ۱۰ درصد افزایش یافته است

رئیس‌جمهور روسیه، در دیدار با مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران گفت حجم مبادلات تجاری میان دو کشور روندی افزایشی دارد و در هشت ماه نخست سال جاری میلادی بیش از ۱۰ درصد رشد کرده است.

پوتین گفت: «حجم مبادلات تجاری روسیه و ایران در هشت ماه نخست سال جاری ۱۰.۴ درصد افزایش یافته است.»

پوتین: نزدیک به ۱۰ هزار دانشجوی ایرانی در دانشگاه‌های روسیه تحصیل می‌کنند

رئیس‌جمهور روسیه همچنین در این دیدار از همکاری دو کشور در حوزه‌های فرهنگی و انسانی خبر داد.

پوتین گفت: «ما در حوزه انسانی نیز همکاری می‌کنیم. شمار دانشجویان ایرانی در دانشگاه‌های ما به حدود ۱۰ هزار نفر رسیده است.»

رئیس‌جمهور روسیه همچنین به برگزاری مجموعه‌ای از رویدادهای فرهنگی در شهرهای مختلف این کشور، از جمله مسکو، کازان و آستراخان، در اواخر سپتامبر و اوایل اکتبر و در چارچوب جشنواره فرهنگ ایران اشاره کرد.

پوتین و پزشکیان پیش‌تر در اوایل اکتبر و در حاشیه نشست سران کشور‌های مستقل مشترک‌المنافع در ترکمنستان دیدار کرده بودند. در آن دیدار، دو طرف درباره توسعه همکاری‌ها، افزایش حجم مبادلات تجاری که در سال ۲۰۲۵ رشد ۲۱ درصدی داشت و تحولات خاورمیانه گفت‌و‌گو کردند.

پوتین در آن دیدار آمادگی روسیه را برای کمک به حل بحران پیرامون ایران اعلام کرده بود.

منبع: تاس/ الجزیره

برچسب ها: ولادیمیر پوتین ، مسعود پزشکیان
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