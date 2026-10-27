باشگاه خبرنگاران جوان - جبارعلی ذاکری در نشست کمیسیون عالی گراف حمل‌ونقل ریلی با تأکید بر ضرورت ارتقای خدمات مسافری، به‌ویژه در مسیر‌های منتهی به مشهد مقدس، تأمین ظرفیت موردنیاز ناوگان و افزایش آمادگی برای ارائه خدمات مطلوب به زائران و مسافران را از اولویت‌های راه‌آهن دانست.

وی، تأمین واگن موردنیاز صاحبان کالا، رفع موانع حمل بار‌های بین‌المللی و صادراتی و کاهش زمان توقف واگن‌ها را برای افزایش بهره‌وری بخش باری ضروری دانست و بر استفاده بهینه از ظرفیت لکوموتیو‌ها و تشکیل قطار‌های باری سنگین در محور‌های دارای ظرفیت و شرایط فنی مناسب تأکید کرد.

معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین تأمین امنیت زیرساخت‌ها و سیر ایمن قطار‌ها را ضروری برشمرد و بر تقویت همکاری پلیس و حراست راه‌آهن، افزایش گشت‌زنی در خطوط و مقابله با سرقت تجهیزات ریلی تأکید کرد.

ذاکری در بخش دیگری از این نشست، با اهدای لوح تقدیر، از دو ورزشکار افتخار آفرین راه‌آهن در عرصه جهانی، کاوه ریاحی کارمند اداره کل ایمنی و دارنده مقام نخست مسابقات جهانی وزنه‌برداری و داود هداوند شاغل در اداره کل راه‌آهن تهران و دارنده مقام سوم مسابقات جهانی کشتی، تجلیل کرد.

وی حمایت از ورزشکاران، توسعه ورزش همگانی و حرفه‌ای و گسترش برنامه‌های ورزشی را در افزایش نشاط سازمانی مؤثر دانست و بر تداوم حمایت از حضور ورزشکاران راه‌آهن در رقابت‌های ملی و بین‌المللی تأکید کرد.

در ادامه میرحسن موسوی، قائم‌مقام مدیرعامل راه‌آهن نیز با اشاره به استقبال مسافران از قطار‌های مسافری، بر افزایش آماده‌به‌کاری ناوگان و اجرای دقیق تعمیرات اساسی لکوموتیو‌ها برای ارتقای کیفیت خدمات در مسیر‌های پرتردد تاکید کرد.

وی، افزایش سهم حمل‌ونقل ریلی در جابه‌جایی مسافران را از اولویت‌های راه‌آهن دانست و کاهش مصرف سوخت، ارتقای ایمنی سفر، کاهش تصادفات جاده‌ای و آلودگی هوا و بهبود کیفیت خدمات را از مزایای توسعه این بخش برشمرد.

در ادامه نشست، مدیران کل راه‌آهن شمال ۲، غرب، یزد و هرمزگان و مدیر خاور شرق، گزارش‌هایی از برنامه‌های افزایش بهره‌وری ناوگان، شناسایی ظرفیت‌های منطقه‌ای، جذب بار‌های جدید و تقویت سهم حمل‌ونقل ریلی در جابجایی بار ارائه کردند.

منبع: شرکت راه آهن