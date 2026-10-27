باشگاه خبرنگاران جوان؛آرمان صالحی _ علی فرهادی شامگاه پنجم آبان‌ماه در نشست شورای آموزش‌وپرورش استان کردستان اظهار کرد: مدیریت منابع در شرایط تحریم نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و توجه هم‌زمان به منابع، مصارف، روش‌های اجرایی و اهداف است. به گفته وی، در چنین شرایطی باید از منابع موجود به‌درستی استفاده کرد و افزایش بهره‌وری را در اولویت قرار داد.

وی با اشاره به وضعیت آموزش‌وپرورش در مهرماه سال ۱۴۰۲ افزود: این وزارتخانه در آن زمان با کمبود ۲۳ هزار معلم روبه‌رو بود و بدهی‌های متعددی در بخش‌های مختلف داشت؛ از جمله پاداش پایان خدمت بازنشستگان، مطالبات ناشی از رتبه‌بندی، اضافه‌تدریس فرهنگیان و هزینه‌های مربوط به هنرستان‌ها و برخی پرداخت‌های رفاهی کارکنان که بخشی از آنها برای چندین سال پرداخت نشده بود.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش‌وپرورش ادامه داد: با همکاری وزیر آموزش‌وپرورش، دولت، سازمان برنامه و بودجه، سازمان اداری و استخدامی و دیگر بخش‌های مرتبط، حدود ۱۰۸ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های گذشته پرداخت شده است. وی تأکید کرد که در دو سال اخیر بدهی جدیدی در این وزارتخانه ایجاد نشده و این روند در شرایطی محقق شده که کشور همچنان با محدودیت‌های اقتصادی مواجه است.

فرهادی با اشاره به جذب نیروی انسانی در آموزش‌وپرورش گفت: از سال ۱۴۰۲ تا سال ۱۴۰۵ بیش از ۲۷۰ هزار نفر در این وزارتخانه جذب شده‌اند. همچنین در سال ۱۴۰۲ حدود ۷۴ هزار فرهنگی بازنشسته شدند که رقم قابل توجهی بود، اما روند موج بازنشستگی در سال‌های آینده کاهش خواهد یافت.

وی از اجرای دوباره طرح تغذیه رایگان دانش‌آموزان پس از حدود ۱۷ سال خبر داد و افزود: برای این طرح در سطح کشور حدود ۱۵ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده که سهم استان خوزستان بیش از ۳۱۰ میلیارد تومان است. این برنامه با هدف بهبود تغذیه دانش‌آموزان و در کنار توزیع شیر، از طریق تأمین مواد غذایی سالم اجرا می‌شود.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش‌وپرورش درباره اعتبارات سرانه مدارس نیز بیان کرد: اعتبار این بخش از حدود یک‌هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲، با تحقق حدود ۵۴ درصدی، به چهار هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۳ رسید و در سال ۱۴۰۴ نیز رقم اعلام‌شده به ۱۱ هزار میلیارد تومان افزایش یافت. وی افزود: از ابتدای سال تحصیلی جاری تاکنون حدود ۸۷ میلیارد تومان سرانه به مدارس کردستان اختصاص یافته است.

فرهادی با اشاره به جمعیت حدود ۳۱۵ هزار نفری دانش‌آموزان استان کردستان گفت: میانگین محاسبه‌شده این اعتبار به ازای هر دانش‌آموز حدود ۲۸۰ هزار تومان است؛ با این حال، توزیع منابع بر اساس نیاز مدارس انجام می‌شود و مدارس شبانه‌روزی، مناطق محروم و روستا‌ها در اولویت قرار دارند. وی تأکید کرد که دانش‌آموزانی که برای ادامه تحصیل از خانواده‌های خود دور هستند، به حمایت بیشتری نیاز دارند.

وی با اشاره به سهم آموزش‌وپرورش از بودجه کشور اظهار کرد: این سهم در دوره‌هایی به حدود ۱۶ درصد رسیده و در مقاطعی تا حدود ۷ درصد کاهش یافته است. به گفته فرهادی، بودجه آموزش‌وپرورش در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال قبل ۶۷.۵ درصد رشد داشته، در حالی که میانگین رشد بودجه کشور حدود ۳۷ درصد بوده است. همچنین رشد بودجه این وزارتخانه در سال ۱۴۰۵ حدود ۴۶ درصد اعلام شده است.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش‌وپرورش با تأکید بر ضرورت بهبود وضعیت معیشتی فرهنگیان گفت: میانگین دریافتی معلمان شاغل حدود ۲۹ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان است و پیگیری مسائل حقوقی و معیشتی معلمان همچنان ادامه دارد. وی افزود: ارتقای جایگاه معلم و حفظ شأن و منزلت فرهنگیان، از الزامات تربیت دانش‌آموزان توانمند و برخوردار از عزت‌نفس است.

فرهادی همچنین با اشاره به نگرانی‌های جمعیتی کشور گفت: سیاست‌گذاری در حوزه جمعیت و آموزش باید با نگاه بلندمدت انجام شود و برنامه‌ریزان با توجه به منابع و ظرفیت‌های موجود، برای آینده کشور تصمیم‌گیری کنند. وی تقویت زیرساخت‌های آموزشی، توجه به علم و فناوری و استفاده از ظرفیت‌های انسانی و فرهنگی کردستان را از ضرورت‌های توسعه استان دانست.

وی در بخش پایانی سخنان خود از برنامه‌ریزی برای اجرای طرح‌های درمانی و رفاهی فرهنگیان در شهرستان قروه خبر داد و اظهار کرد: حدود هفت تا ۱۰ میلیارد تومان اعتبار برای این مجموعه اختصاص یافته و قرار است حدود ۱۰ میلیارد تومان دیگر نیز تخصیص یابد. این مجموعه شامل مرکز درمانی و امکانات رفاهی از جمله تالار پذیرایی و خانه معلم خواهد بود.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش‌وپرورش همچنین از پیگیری برای تسریع در اجرای پروژه‌های آموزشی استان خبر داد و گفت: یکی از پروژه‌های شهرستان قروه با نیاز اعتباری حدود ۳۵ میلیارد تومان در حال اجراست و هدف‌گذاری شده تا دهه فجر آماده بهره‌برداری شود.

تأکید ورمقانی بر پیگیری سهم شهرداری‌ها و رفع موانع آموزشی در کردستان

علی‌اکبر ورمقانی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری کردستان، اظهار کرد: با وجود مشکلات ناشی از جنگ و شهادت جمعی از فرماندهان، دانشمندان، مسئولان و دانش‌آموزان، مسئولان باید برای خدمت‌رسانی به مردم و رفع مسائل حوزه تعلیم و تربیت تلاش بیشتری داشته باشند.

وی با اشاره به توجه دولت به آموزش‌وپرورش افزود: پیگیری مسائل این حوزه در جلسات و سفر‌های استانی، استفاده از ظرفیت خیران و همکاری مجلس و سایر دستگاه‌ها می‌تواند به بهبود شرایط آموزشی کمک کند. امیدواریم با کاهش مشکلات کشور، فرصت بیشتری برای خدمت‌رسانی و رسیدگی به نیاز‌های آموزش‌وپرورش فراهم شود.

ورمقانی با تأکید بر ضرورت پرداخت سهم قانونی شهرداری‌ها به آموزش‌وپرورش گفت: این موضوع باید به‌صورت جدی دنبال شود و در جلسات آینده شورای آموزش‌وپرورش، پرداخت‌های شهرداری‌ها با آمار و مستندات بررسی شود تا وضعیت هر شهرستان مشخص باشد و در صورت نیاز، تذکرات لازم به مسئولان مربوطه داده شود.

معاون استاندار کردستان با اشاره به تجربه پیگیری سهم شهرداری‌ها از درآمد‌های مربوط به کتابخانه‌ها تصریح کرد: در مواردی که پرداخت‌های قانونی انجام نشده، موضوع از مسیر‌های اداری و نظارتی پیگیری شده است؛ اما انتظار داریم شهرداری‌ها و فرمانداری‌ها با همکاری و تعامل، مسائل آموزش‌وپرورش را پیش از رسیدن به مراحل نظارتی حل کنند.

وی همچنین تجاری‌سازی فضا‌ها و املاک مازاد را فرصتی برای تأمین منابع موردنیاز دستگاه‌ها دانست و گفت: این ظرفیت از سال‌های گذشته مطرح بوده و می‌تواند بخشی از مشکلات مالی را کاهش دهد. لازم است موانع موجود با هماهنگی دستگاه‌های مسئول بررسی شود تا از فرصت‌های قانونی برای حمایت از آموزش‌وپرورش استفاده کنیم.

ورمقانی با اشاره به نقش هیئت‌های تطبیق مصوبات شورا‌ها و کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها در بررسی مسائل مرتبط با آموزش‌وپرورش بیان کرد: مصوبات باید مطابق قانون باشد، اما این موضوع نباید مانع تعامل و تلاش برای حل مشکلات شود. دستگاه‌ها باید با رایزنی و پیگیری، راهکار‌های قانونی را برای رفع موانع اجرایی پیدا کنند.

وی درباره مشکلات تأمین زمین و توسعه فضا‌های آموزشی نیز گفت: موضوع لکه‌های آموزشی در شهر‌ها و روستا‌ها باید با توجه به شرایط هر منطقه بررسی شود. در این زمینه، همکاری بنیاد مسکن و سایر دستگاه‌های مرتبط ضروری است تا امکان تأمین زمین و ساخت مدارس با موانع کمتری روبه‌رو شود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری کردستان با تأکید بر ضرورت اصلاح برخی قوانین افزود: اگر حل مسئله‌ای نیازمند اصلاح قانون در سطح ملی باشد، نمایندگان مجلس باید برای پیگیری آن وارد عمل شوند؛ با این حال، تا زمانی که اصلاح قانون انجام نشده است، باید از اختیارات موجود در استان برای حل مشکلات استفاده کنیم.

ورمقانی ادامه داد: تجربه مدیریتی نشان می‌دهد که اراده مدیران برای حل مسائل اهمیت زیادی دارد. اگر مدیران برای انجام کاری مصمم باشند، می‌توانند با استفاده از ظرفیت‌های قانونی و پیگیری مستمر، راهکار‌های اجرایی پیدا کنند و اجازه ندهند مشکلات آموزش‌وپرورش بدون نتیجه باقی بماند.

وی با قدردانی از اقدامات انجام‌شده در حوزه مشارکت خیران مدرسه‌ساز در کردستان اظهار کرد: در این زمینه اقدامات مثبتی صورت گرفته و باید با همراهی شوراها، شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و دیگر دستگاه‌ها، توسعه و بهسازی مدارس با جدیت بیشتری دنبال شود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری کردستان همچنین بر ضرورت حرکت مدارس به سمت فناوری و پژوهش تأکید کرد و گفت: آموزش‌وپرورش باید زمینه توسعه مدارس نسل چهارم و تقویت فعالیت‌های فناورانه و تحقیقاتی را فراهم کند. در کنار این موضوع، رسیدگی به مدارس فرسوده و تخریبی نیز باید با برنامه‌ریزی و استفاده از ظرفیت‌های موجود پیگیری شود.

ورمقانی در پایان با قدردانی از تلاش فرهنگیان و مدیران آموزش‌وپرورش استان تأکید کرد: حل مشکلات این حوزه نیازمند همکاری همه دستگاه‌هاست و باید از ظرفیت‌های قانونی و اجرایی برای ارتقای کیفیت آموزش و بهبود شرایط تحصیل دانش‌آموزان استفاده شود.