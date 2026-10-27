باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

نتانیاهو در صورت شکست در انتخابات، برای چند روز نخست وزیر خواهند ماند؟ + فیلم

کارشناس مسائل اسرائیل، درباره وضعیت کابینه رژیم صهیونیستی و انتخاب نخست وزیر در صورت شکست نتانیاهو در انتخابات توضیح می دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان -کارشناس مسائل رژیم اسرائیل در برنامه به وقت ایران از شبکه خبر توضیح می دهد که نتانیاهو در صورت شکست در انتخابات رژیم صهیونیستی برای چند روز دیگر نخست وزیر خواهد ماند.

مطالب مرتبط
نتانیاهو در صورت شکست در انتخابات، برای چند روز نخست وزیر خواهند ماند؟ + فیلم
young journalists club

بالا گرفتن اختلافات بین نظامیان صهیونیست و نتانیاهو + فیلم

نتانیاهو در صورت شکست در انتخابات، برای چند روز نخست وزیر خواهند ماند؟ + فیلم
young journalists club

تله‌ای که نتانیاهو برای خود ایجاد کرده است + فیلم

نتانیاهو در صورت شکست در انتخابات، برای چند روز نخست وزیر خواهند ماند؟ + فیلم
young journalists club

هشدار صریح افسر آمریکایی به جنگ‌افروزی واشنگتن و تل‌آویو + فیلم

پربیننده‌ترین‌ها
رپر کلمبیایی پرچم رژیم صهیونیستی را زیر پا لِه کرد
۸۳۷

رپر کلمبیایی پرچم رژیم صهیونیستی را زیر پا لِه کرد

۰۵ . آبان . ۱۴۰۵
قاتل خاموش در خانه‌های ایرانی؛ چرا ما ۱۰ سال زودتر دچار سکته می‌شویم؟
۸۲۴

قاتل خاموش در خانه‌های ایرانی؛ چرا ما ۱۰ سال زودتر دچار سکته می‌شویم؟

۰۵ . آبان . ۱۴۰۵
 رسانه‌های ضدایرانی؛ از شور انتخاباتی برای اسرائیل تا پروژه تحریم انتخابات ایران! + فیلم
۶۰۱

 رسانه‌های ضدایرانی؛ از شور انتخاباتی برای اسرائیل تا پروژه تحریم انتخابات ایران! + فیلم

۰۵ . آبان . ۱۴۰۵
استقبال پرشور دانش‌آموزان شیعه و سنی زاهدان از عوامل برنامه «محفل» + فیلم
۴۶۵

استقبال پرشور دانش‌آموزان شیعه و سنی زاهدان از عوامل برنامه «محفل» + فیلم

۰۵ . آبان . ۱۴۰۵
آمریکا مسئول و باعث و بانی بحران‌ها در جهان! + فیلم
۴۲۷

آمریکا مسئول و باعث و بانی بحران‌ها در جهان! + فیلم

۰۵ . آبان . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha