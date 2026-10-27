رئیس سازمان لیگ فدراسیون کشتی گفت: داوران کاملاً به سود رقبا سوت زدند؛ چرا که تمایلی نداشتند ایران فینال تمامی اوزان را در اختیار داشته باشد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حمید یاری، رئیس سازمان لیگ و مسابقات فدراسیون کشتی، در مصاحبه با برنامه «ورزش ایران» از رادیو ایران، با اشاره به درخشش تاریخی فرنگی‌کاران در رقابت‌های جهانی، از پشت‌پرده داوری‌ها، احتمال افزایش مدال‌های طلا و راز شگفت‌انگیز قلب آنژیوکرده فردین هدایتی پیش از مسابقات پرده برداشت.

وی در خصوص عملکرد خیره‌کننده فردین هدایتی، سنگین‌وزن بی‌رقیب کشتی فرنگی که بدون واگذاری حتی یک امتیاز به مدال طلا رسید، فاش کرد: «فردین چند هفته پیش از مسابقات تحت عمل آنژیوگرافی قرار گرفته بود. او برای اینکه خانواده‌اش نگران نشوند و اردو وارد حاشیه نشود، این موضوع را پنهان نگه داشت و تنها رئیس فدراسیون و سرمربی تیم در جریان بودند. اینکه ورزشکاری در این سطح با چنین شرایطی روی تشک می‌آید و حریفان را با اقتدار از پیش رو برمی‌دارد، بی‌نهایت ارزشمند است.»

رئیس سازمان لیگ فدراسیون کشتی با انتقاد از قضاوت‌های مناقشه‌برانگیز در برخی رقابت‌ها افزود: «ما به دلیل نداشتن کرسی تاثیرگذار در هیئت‌رئیسه اتحادیه جهانی کشتی، قدرت دفاعی لازم از حقوق بچه‌ها را در مجامع بین‌المللی نداریم. در برخی کشتی‌ها نظیر رقابت‌های علی اسکو و فینال احمدی‌وفا، داوران کاملاً به سود رقبا سوت زدند؛ چرا که تمایلی نداشتند ایران فینال تمامی اوزان را در اختیار داشته باشد.»

وی درباره نتایج تیم ملی فرنگی بیان کرد: «از ۱۰ نماینده کشورمان، ۹ نفر موفق به کسب مدال شدند و با احتساب فینال‌های باقی‌مانده، امیدواریم تعداد مدال‌های طلای ما به عدد ۵ برسد تا رکورد سال گذشته بهبود یابد.»

یاری همچنین حضور حمید سوریان، پرافتخارترین فرنگی‌کار تاریخ ایران و جهان در کنار تیم ملی را مایه دلگرمی و تزریق انگیزه به ملی‌پوشان دانست.

رئیس سازمان لیگ در پایان درباره وضعیت تیم ملی کشتی آزاد خاطرنشان کرد: «آزادکاران پس از استقرار در محل مسابقات و انجام تمرینات اولیه، روز چهارشنبه مراسم قرعه‌کشی را پشت سر می‌گذارند و از ساعت ۹ صبح پنجشنبه با رقابت چهره‌های شاخصی، چون رحمان عموزاد («رحمان بی‌رحم») در وزن ۶۵ کیلوگرم و نماینده وزن ۹۷ کیلوگرم، کار خود را برای تکرار افتخارات فرنگی‌کاران آغاز خواهند کرد.»

برچسب ها: کشتی فرنگی قهرمانی جهان ، کشتی فرنگی ، کشتی
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