باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

نگرانی سارا نتانیاهو از بازنده شدن همسرش + فیلم

همسر نخست وزیر رژیم جعلی نگرانی شدیدی از نتیجه انتخابات دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سارا نتانیاهو، همسر نخست وزیر رژیم جعلی صهیونیستی نگرانی شدیدی از نتیجه انتخابات دارد. زیرا در صورت شکست بنیامین نتانیاهو، دادگاه و سرانجام زندان انتظار او را می‌کشد.

مطالب مرتبط
نگرانی سارا نتانیاهو از بازنده شدن همسرش + فیلم
young journalists club

بحران در سرزمین‌های اشغالی؛ خیابان‌ها علیه نتانیاهو و جهان علیه اسرائیل + فیلم

نگرانی سارا نتانیاهو از بازنده شدن همسرش + فیلم
young journalists club

قاجار و پهلوی؛ نماد واگذاری خاک و عقب‌نشینی در برابر قدرت‌های خارجی + فیلم

نگرانی سارا نتانیاهو از بازنده شدن همسرش + فیلم
young journalists club

 رسانه‌های ضدایرانی؛ از شور انتخاباتی برای اسرائیل تا پروژه تحریم انتخابات ایران! + فیلم

پربیننده‌ترین‌ها
لحظه اصابت قایق انتحاری به کشتی رژیم صهیونسیتی + فیلم
۷۳۹

لحظه اصابت قایق انتحاری به کشتی رژیم صهیونسیتی + فیلم

۰۷ . آبان . ۱۴۰۵
از گرانی سوخت تا شکست انتخاباتی؛ جنگ ایران به کابوس جمهوری‌خواهان تبدیل شد + فیلم
۴۷۹

از گرانی سوخت تا شکست انتخاباتی؛ جنگ ایران به کابوس جمهوری‌خواهان تبدیل شد + فیلم

۰۷ . آبان . ۱۴۰۵
تبدیل شدن یک قانون اشتباه در آذربایجان به جریان سیاسی + فیلم
۴۷۲

تبدیل شدن یک قانون اشتباه در آذربایجان به جریان سیاسی + فیلم

۰۷ . آبان . ۱۴۰۵
مزاج‌شناسی از روی خواب و میزان انرژی بدن + فیلم
۴۴۷

مزاج‌شناسی از روی خواب و میزان انرژی بدن + فیلم

۰۷ . آبان . ۱۴۰۵
پایان جنگ در گرو پذیرش شروط ایران از سوی واشنگتن + فیلم
۴۲۰

پایان جنگ در گرو پذیرش شروط ایران از سوی واشنگتن + فیلم

۰۷ . آبان . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha