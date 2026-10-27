نگرانی سارا نتانیاهو از بازنده شدن همسرش + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646\u061b \u0633\u0627\u0631\u0627 \u0646\u062a\u0627\u0646\u06cc\u0627\u0647\u0648\u060c \u0647\u0645\u0633\u0631 \u0646\u062e\u0633\u062a \u0648\u0632\u06cc\u0631 \u0631\u0698\u06cc\u0645 \u062c\u0639\u0644\u06cc \u0635\u0647\u06cc\u0648\u0646\u06cc\u0633\u062a\u06cc \u0646\u06af\u0631\u0627\u0646\u06cc \u0634\u062f\u06cc\u062f\u06cc \u0627\u0632 \u0646\u062a\u06cc\u062c\u0647 \u0627\u0646\u062a\u062e\u0627\u0628\u0627\u062a \u062f\u0627\u0631\u062f. \u0632\u06cc\u0631\u0627 \u062f\u0631 \u0635\u0648\u0631\u062a \u0634\u06a9\u0633\u062a \u0628\u0646\u06cc\u0627\u0645\u06cc\u0646 \u0646\u062a\u0627\u0646\u06cc\u0627\u0647\u0648\u060c \u062f\u0627\u062f\u06af\u0627\u0647 \u0648 \u0633\u0631\u0627\u0646\u062c\u0627\u0645 \u0632\u0646\u062f\u0627\u0646 \u0627\u0646\u062a\u0638\u0627\u0631 \u0627\u0648 \u0631\u0627 \u0645\u06cc\u200c\u06a9\u0634\u062f.\n