رئیس پلیس راه استان قم از کشف تعداد زیادی قرص روان‌گردان در بازرسی از یک دستگاه نیسان زامیاد فاقد پلاک خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - جعفر نادری رئیس پلیس راه استان قم اعلام کرد: گروه ضربت پلیس راه در جریان اقدامات کنترلی و عملیاتی، یک دستگاه نیسان زامیاد فاقد پلاک را شناسایی و متوقف کرد.

در بازرسی از این خودرو، تعداد زیادی قرص روان‌گردان کشف شد و با توجه به تخلف صورت‌گرفته و اقلام به‌دست‌آمده، نیسان به پارکینگ منتقل شد.

راننده این خودرو نیز برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شد.

رئیس پلیس راه استان قم با اشاره به تداوم برخورد با تخلفات و موارد مشکوک در محورهای مواصلاتی استان تأکید کرد: گروه‌های عملیاتی پلیس راه با هوشیاری و آمادگی در این محورها حضور دارند و از ترددهای غیرقانونی جلوگیری می‌کنند.

برچسب ها: روانگردان ، نیروی انتظامی قم
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