معاون دفتر مدیریت بحران، طرح جامع فرودگاهی و پدافند غیرعامل شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران از بازنگری و ابلاغ خط‌مشی جدید پدافند غیرعامل این شرکت با تاکید بر تاب‌آوری، پایداری عملیاتی و بهره‌گیری از تجارب جنگ‌های اخیر خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - فرامرز فرامرزپور با تشریح مهم‌ترین اقدامات این دفتر در حوزه پدافند غیرعامل اظهار داشت: تداوم کارکرد و عملیات پروازی، رصد و پایش تهدیدات نوین، حفاظت از نیروی انسانی و کاهش آسیب‌پذیری زیرساخت‌های فرودگاهی، از محورهای اصلی برنامه‌های این شرکت در حوزه پدافند غیرعامل است.

وی با اشاره به بازنگری خط‌مشی پدافند غیرعامل شرکت افزود: این خط‌مشی با رویکرد تقویت تاب‌آوری و تضمین پایداری عملیاتی و با بهره‌گیری از تجارب جنگ‌های اخیر تدوین و از سوی مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران ابلاغ شده است.

فرامرزپور همچنین از تصویب و ابلاغ نظام‌نامه آموزش پدافند غیرعامل شرکت فرودگاه‌ها در سازمان پدافند غیرعامل کشور خبر داد و گفت: این نظام‌نامه به‌عنوان نخستین نظام‌نامه آموزشی این حوزه در دستگاه‌های اجرایی به تصویب رسیده است.

وی ادامه داد: در چارچوب اجرای این نظام‌نامه، آموزش‌های پدافند غیرعامل برای همه کارکنان شرکت در دو محور «اصول، مبانی و تهدیدشناسی» و «تهدیدات سایبری و الکترونیکی» در حال برگزاری است.

معاون دفتر مدیریت بحران، طرح جامع فرودگاهی و پدافند غیرعامل شرکت فرودگاه‌ها در بخش دیگری از سخنان خود از برگزاری رزمایش پدافند غیرعامل در همه فرودگاه‌های کشور هم‌زمان با هفته نکوداشت پدافند غیرعامل خبر داد و تصریح‌کرد: این رزمایش با سناریوی مقابله با تهدیدات ناشی از ریزپرنده‌های مهاجم و اختلال گسترده در ارتباطات فرودگاهی اجرا می‌شود.

وی با تاکید بر ضرورت بازسازی سریع و بازیابی توان عملیاتی پس از آسیب‌های ناشی از جنگ‌های اخیر، خاطرنشان کرد: اقدامات انجام‌شده با اتکا به توان داخلی، مدیریت درست و تلاش جهادی دنبال شده است و در راستای حفظ و تقویت پایداری عملیاتی فرودگاه‌های کشور قرار دارد.

فرامرزپور در ادامه، پدافند غیرعامل را مجموعه‌ای از اصول و ضوابط برای صیانت از سرمایه‌های انسانی و زیرساختی و تضمین تداوم عملیات پروازی در شرایط بحران و تهدید دانست.

منبع: شرکت فرودگاه‌ها

برچسب ها: شرکت فرودگاه‌ها ، فرودگاه های کشور
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