باشگاه خبرنگاران جوان؛فاطمه محمدی ـ احمد فعله‌گری در مراسم تقدیر از برگزیدگان طرح ملی همیار گاز که درشهرستان قروه برگزار شد، اظهار کرد: طرح ملی همیار گاز گامی اساسی در راستای فرهنگ‌سازی مصرف بهینه و ایمن گاز طبیعی در میان نسل آینده است.

وی هدف اصلی این طرح را نهادینه‌سازی فرهنگ مصرف ایمن و بهینه گاز طبیعی عنوان کرد و افزود: دانش‌آموزان و معلمان مقطع ابتدایی، به‌ویژه پایه‌های چهارم تا ششم، مخاطبان اصلی این برنامه هستند و محتوای آموزشی آن در سه محور آشنایی با شرکت ملی گاز ایران، مصرف ایمن گاز و مصرف بهینه گاز طراحی شده است.

مدیرعامل شرکت گاز استان کردستان با بیان اینکه آموزش‌های این طرح با رویکردی کاربردی تدوین شده است، ادامه داد: دانش‌آموزان می‌توانند آموخته‌های خود را به اعضای خانواده منتقل کنند و با ایفای نقش به‌عنوان همیاران گاز، در کاهش مصرف و استفاده ایمن از این انرژی در منازل مشارکت داشته باشند.

فعله‌گری با اشاره به ضرورت مدیریت مصرف انرژی در کشور بیان کرد: هدف این است که دانش‌آموزان در کنار شرکت گاز و مسئولان، برای صرفه‌جویی و مصرف بهینه گاز در خانواده‌ها تلاش کنند تا امکان مدیریت بهتر تأمین و توزیع گاز طبیعی متناسب با ظرفیت‌های موجود فراهم شود.

وی از دانش‌آموزان به‌عنوان آینده‌سازان کشور یاد کرد و گفت: طرح همیار گاز یکی از برنامه‌های مهم آموزشی و فرهنگی در حوزه ایمنی و مصرف بهینه انرژی است که می‌تواند با افزایش آگاهی دانش‌آموزان، زمینه کاهش حوادث ناشی از مصرف گاز و ترویج رفتار‌های مسئولانه در مصرف انرژی را فراهم کند.

مدیرعامل شرکت گاز استان کردستان همچنین نقش مدیران و معلمان مدارس را در تحقق اهداف این طرح مهم دانست و افزود: این شرکت با برگزاری دوره‌های آموزشی و کارگاه‌های مدرسه‌ای، توزیع کتاب داستان، پوستر و بروشور، انتشار محتوای آموزشی در سامانه شاد، برگزاری برنامه‌های شاد کودکانه و تولید محتوای آموزشی به زبان‌های کردی و فارسی، برای آشنایی بیشتر دانش‌آموزان با مفاهیم مصرف ایمن و بهینه گاز اقدام کرده است.

فعله‌گری با اشاره به آخرین آمار منتشرشده از سوی سامانه همیار گاز اظهار کرد: شرکت گاز استان کردستان با جذب هشت هزار و ۶۸۷ دانش‌آموز، رتبه هفتم کشور را در جذب دانش‌آموزان کسب کرده است. همچنین با جذب یک‌هزار و ۱۶۶ معلم، در بخش جذب معلمان نیز رتبه هشتم کشور را به دست آورده است.

در ادامه این مراسم، مرادحاصلی، رئیس آموزش و پرورش شهرستان قروه، با قدردانی از اقدامات شرکت گاز در زمینه آموزش و فرهنگ‌سازی مصرف بهینه گاز طبیعی گفت: اجرای طرح ملی همیار گاز می‌تواند نقش مؤثری در انتقال آموزه‌های صرفه‌جویی از مدارس به خانواده‌ها داشته باشد.

وی افزود: آموزش دانش‌آموزان در سنین پایه موجب می‌شود مفاهیم مصرف بهینه و ایمنی گاز در ذهن آنان نهادینه شود و به بخشی از رفتار روزمره‌شان تبدیل شود؛ موضوعی که می‌تواند در ارتقای ایمنی خانواده‌ها و گسترش فرهنگ مصرف مسئولانه انرژی در جامعه تأثیرگذار باشد.