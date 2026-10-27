باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری اسلامی ایران و ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهور روسیه، در حاشیه برگزاری اجلاس سران مجمع کشور‌های صادرکننده گاز با یکدیگر دیدار و درباره آخرین تحولات روابط دوجانبه و راهکار‌های تقویت همکاری‌های مشترک گفت‌و‌گو کردند.

در این دیدار، دو طرف ضمن بررسی ظرفیت‌های موجود برای توسعه مناسبات تهران و مسکو، بر ضرورت گسترش همکاری‌ها در حوزه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی و تجاری تأکید کردند.

همکاری‌های انرژی، توسعه تعاملات در بخش نفت و گاز، افزایش تبادلات اقتصادی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های متقابل برای پیشبرد طرح‌های مشترک، از جمله محور‌های مورد توجه در گفت‌و‌گو‌های رؤسای جمهور ایران و روسیه بود.

منبع: ریاست جمهوری