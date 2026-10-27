رئیس‌جمهوری اسلامی ایران و رئیس‌جمهور روسیه، در حاشیه برگزاری اجلاس سران مجمع کشور‌های صادرکننده گاز با یکدیگر دیدار کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری اسلامی ایران و ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهور روسیه، در حاشیه برگزاری اجلاس سران مجمع کشور‌های صادرکننده گاز با یکدیگر دیدار و درباره آخرین تحولات روابط دوجانبه و راهکار‌های تقویت همکاری‌های مشترک گفت‌و‌گو کردند.

در این دیدار، دو طرف ضمن بررسی ظرفیت‌های موجود برای توسعه مناسبات تهران و مسکو، بر ضرورت گسترش همکاری‌ها در حوزه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی و تجاری تأکید کردند.

همکاری‌های انرژی، توسعه تعاملات در بخش نفت و گاز، افزایش تبادلات اقتصادی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های متقابل برای پیشبرد طرح‌های مشترک، از جمله محور‌های مورد توجه در گفت‌و‌گو‌های رؤسای جمهور ایران و روسیه بود.

منبع: ریاست جمهوری

برچسب ها: رئیس جمهوری ، روسیه
خبرهای مرتبط
پزشکیان: اجلاس سران مجمع کشورهای صادرکننده گاز سازنده و ثمربخش بود
پزشکیان مسکو را به مقصد تهران ترک کرد
آغاز مجمع کشور‌های صادرکننده گاز با حضور پزشکیان در مسکو
پزشکیان: تروریسم اقتصادی آمریکا علیه ایران ثبات بازار‌های انرژی را با خطر مواجه کرد
عارف: دشمن با جنگ اقتصادی سرمایه اجتماعی کشور را هدف قرار داده است
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
دیدار دبیر شورای عالی امنیت ملی با رهبر معظم انقلاب
امیر الهامی: قدرت بازدارندگی را با اتکا به توان داخلی تقویت خواهیم کرد
شناسایی و دستگیری دو تیم تروریستی در سراوان و ایرانشهر
دیدار روسای جمهور ایران و روسیه و گفت‌و‌گو درباره آخرین تحولات روابط دوجانبه
پزشکیان: تروریسم اقتصادی آمریکا علیه ایران ثبات بازار‌های انرژی را با خطر مواجه کرد
ایران خطاب به شورای امنیت: اسرائیل سلاح هسته‌ای دارد، نگران نبود بازرسان در ایران هستید!
پزشکیان: اجلاس سران مجمع کشورهای صادرکننده گاز سازنده و ثمربخش بود
لاله افتخاری: باید بر تهیه پلاکاردها و ترکیب سخنرانان تجمعات شبانه، نظارت شود
دیدار دبیر شورای عالی امنیت ملی با سفیر یمن
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، نهادی مستقل، فنی و توسعه محور باشد
آخرین اخبار
پزشکیان: اجلاس سران مجمع کشورهای صادرکننده گاز سازنده و ثمربخش بود
عراقچی پیروزی لولا داسیلوا در انتخابات برزیل را تبریک گفت
ایران خطاب به شورای امنیت: اسرائیل سلاح هسته‌ای دارد، نگران نبود بازرسان در ایران هستید!
تأکید پزشکیان و پوتین بر توسعه همکاری‌های دوجانبه و پیشبرد پروژه‌های مشترک
پزشکیان مسکو را به مقصد تهران ترک کرد
دیدار روسای جمهور ایران و روسیه و گفت‌و‌گو درباره آخرین تحولات روابط دوجانبه
دیدار دبیر شورای عالی امنیت ملی با سفیر یمن
شناسایی و دستگیری دو تیم تروریستی در سراوان و ایرانشهر
لاله افتخاری: باید بر تهیه پلاکاردها و ترکیب سخنرانان تجمعات شبانه، نظارت شود
امیر الهامی: قدرت بازدارندگی را با اتکا به توان داخلی تقویت خواهیم کرد
پزشکیان: تروریسم اقتصادی آمریکا علیه ایران ثبات بازار‌های انرژی را با خطر مواجه کرد
آغاز مجمع کشور‌های صادرکننده گاز با حضور پزشکیان در مسکو
عارف: دشمن با جنگ اقتصادی سرمایه اجتماعی کشور را هدف قرار داده است
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، نهادی مستقل، فنی و توسعه محور باشد
دیدار دبیر شورای عالی امنیت ملی با رهبر معظم انقلاب
بیش از ۹۰ درصد صنعت پتروشیمی در اختیار بخش عمومی قرار دارد
تأکید ایران و مصر بر تداوم رایزنی‌های سیاسی و دیپلماتیک برای ثبات منطقه
سرلشکر رضایی: ناکارآمدی تضمین امنیتی واشنگتن آشکار شده است
سخنگوی دولت: بابت افزایش قیمت تعرفه اینترنت عذرخواهی نمی‌کنم؛ بابت عدم اطلاع‌رسانی عذرخواهی می‌کنم
تأمین مالی بودجه دولت با هدف جلوگیری از کسری بودجه از محورهای اقدامات وزارت اقتصاد است
باقری کنی: نشست چهارجانبه تهران، گامی راهبردی در راستای اجرای ایده «امنیت درون‌زا» است
کارت زرد مجلس به وزیر اقتصاد
جزئیات دیدار با رهبر انقلاب از زبان قالیباف
حضور وزیر اقتصاد در مجلس برای پاسخگویی به نمایندگان
پزشکیان: ایران با جوانانش سربلند و استوار می‌ماند
عدم اجرای تکلیف قانونی دولت در انعقاد پیمان‌های دوجانبه پولی و حذف ارز واسط با شرکای تجاری
هدف آمریکا از مذاکره، مهار توانمندی‌های ایران است
ضرب‌شست انصارالله به سعودی؛ فشار بر زیرساخت‌های حیاتی عربستان
نشست چهارجانبه تهران، ثمره مقاومت ملت ایران و رشادت نیرو‌های مسلح بود
معلمان در برخورد با دانش‌آموزان متخلف خویشتن‌داری داشته باشند