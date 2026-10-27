آیین رونمایی از کتاب عکس «هزاران سال ایران» با حضور مسئولان برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ الهام قبادی - غلامرضا امیرخانی، سرپرست معاونت کتابخانه ملی، در آیین رونمایی از کتاب عکس «هزاران سال ایران» با اشاره به آثار درخشان چاپخانه بانک ملی گفت: یکی از این آثار، کتاب دو جلدی «در آرا و احوال حافظ» نوشته مرحوم دکتر قاسم غنی است؛ اثری عالمانه و محققانه که از نخستین پژوهش‌های فارسی درباره حافظ به شمار می‌رود و در چاپخانه بانک ملی به چاپ رسیده است.

وی افزود: یکی دیگر از اقدامات ارزشمند بانک ملی، انتشار سالنامه‌های سالانه بود. در آرشیو کتابخانه ملی، سالنامه‌هایی از دهه ۱۳۲۰ وجود دارد که بسیاری از بزرگان کشور یادداشت‌های روزانه خود را در صفحات این تقویم‌های کوچک جیبی ثبت کرده‌اند.

امیرخانی با اشاره به دیگر آثار کمتر شناخته‌شده چاپخانه بانک ملی ادامه داد: یکی از نمونه‌های قابل توجه، کتاب‌های پاپ‌آپ است؛ کتاب‌هایی که با باز شدن صفحات آنها، تصاویر برجسته‌ای از بناها، شخصیت‌ها یا عناصر داستانی نمایان می‌شود. چاپ این کتاب‌ها فرایند دشواری دارد و حتی امروز نیز کار ساده‌ای نیست. ظاهراً چاپخانه بانک ملی از نخستین چاپخانه‌هایی بوده که در ایران این شیوه چاپ را به کار گرفته و در آن پیشگام بوده است.

سرپرست معاونت کتابخانه ملی با اشاره به رونمایی از یکی از آثار جدید چاپخانه بانک ملی گفت: در سال‌های اخیر و با مدیریت مهندس عارف‌نیا، اقدامات و اتفاقات خوبی در این مجموعه رقم خورده که کتاب رونمایی‌شده امروز نیز یکی از نمونه‌های آن است.

وی در ادامه با اشاره به تأثیر گسترش فضای مجازی بر صنعت نشر اظهار کرد: کاهش اقبال به کتاب در پی گسترش فضای مجازی، تنها مسئله ما نیست و کشور‌های دیگر نیز با این موضوع مواجه‌اند. در برخی حوزه‌ها، از جمله کتاب‌های مرجع، فرهنگ‌های لغت و دانشنامه‌ها، کتاب‌های چاپی تا حد زیادی جای خود را به نسخه‌های دیجیتال داده‌اند؛ اما در حوزه‌هایی مانند ادبیات، تاریخ و فلسفه، به‌ویژه ادبیات و رمان، کتاب چاپی همچنان جایگاه خود را حفظ کرده است.

امیرخانی همچنین به جایگاه کتاب‌هایی با ویژگی‌های بصری و چاپی خاص اشاره کرد و گفت: نمونه‌هایی مانند کتاب‌های پاپ‌آپ که امروز نیز مورد توجه قرار گرفته‌اند، از جمله آثاری هستند که ظرفیت‌های صنعت چاپ را به نمایش می‌گذارند.

محسن سیفی، مدیرعامل بانک ملی ایران، نیز در این مراسم با اشاره به سابقه فعالیت این بانک در اقتصاد ایران گفت: بانک ملی در آستانه ۹۰ سالگی قرار دارد و در طول این سال‌ها، به‌عنوان یکی از بازو‌های اقتصادی کشور، در کنار مردم بوده است.

وی با بیان اینکه بانک ملی نمی‌تواند نسبت به تحولات جامعه‌ای که در آن رشد کرده و به مردم آن خدمت کرده است، بی‌تفاوت باشد، افزود: تلاش ما این است که فراز و نشیب‌های تاریخی و اتفاقات مهمی را که در طول این سال‌ها در اقتصاد و جامعه ایران رخ داده، مستند کنیم و به روایت بگذاریم.

مدیرعامل بانک ملی ایران با تأکید بر اهمیت اعتماد عمومی در رشد سازمان‌های اقتصادی اظهار کرد: بانک‌ها و سازمان‌های اقتصادی صرفاً با ترازنامه و اعداد و ارقام ارزیابی نمی‌شوند، بلکه اعتماد مردم در طول سال‌هاست که به آنها اعتبار می‌بخشد و زمینه رشدشان را فراهم می‌کند.

سیفی با بیان اینکه بانک ملی نماد اعتماد در کشور است، این جایگاه را مایه افتخار مجموعه دانست و گفت: خدمتگزاری به مردم ایران افتخار ماست و امیدواریم بتوانیم این اعتماد را حفظ کنیم و توسعه دهیم.

وی با اشاره به برگزاری مراسم در موزه بانک ملی توضیح داد: این مجموعه فضا‌های دیگری از جمله سالن تئاتر و مرکز آموزش نیز دارد، اما تأکید کردیم که این مراسم در موزه بانک ملی برگزار شود تا تاریخ این مجموعه در بستر آثار و فضا‌های تاریخی آن روایت شود.

مدیرعامل بانک ملی ایران ادامه داد: این اقدام می‌تواند آغاز یک حرکت مستمر باشد تا موضوعات تاریخی و فرهنگی مرتبط با بانک، در کنار فعالیت‌های اقتصادی، در فضا‌های تاریخی و فرهنگی این مجموعه مورد توجه قرار گیرد.

سیفی با قدردانی از افرادی که در گردآوری و انتشار این اثر مشارکت داشته‌اند، ابراز امیدواری کرد این اقدام به حرکتی ماندگار و مستمر در بانک ملی تبدیل شود.

وی همچنین با اشاره به نزدیک شدن این مجموعه به قرن دوم فعالیت خود گفت: بانک ملی آمادگی دارد به‌عنوان یکی از متولیان اقتصادی کشور، از روایتگری رویداد‌های تاریخ اقتصادی و فرهنگی ایران حمایت کند و در کنار فعالان این حوزه باشد.