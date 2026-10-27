باشگاه خبرنگاران جوان؛زهره شعبانی -محمد احمدی‌جبلی، مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای قم در مراسم اختتامیه شانزدهمین طرح دانش‌آموزی نجات آب (داناب) با اشاره به وضعیت منابع آبی استان اظهار داشت: با توجه به اقلیم قم و کاهش باران در سال‌های گذشته، حال آب قم خوب نیست.

وی در ادامه با تأکید بر مسئولیت همگانی تصریح کرد: همه افراد جامعه در هر جایگاهی باید با مراقبت و محافظت از منابع آبی، قدمی در راستای بهبود این وضعیت بردارند و نباید تنها به مسئولان تکیه کنند.

احمدی‌جبلی خاطرنشان کرد: آموزش و آگاهی‌بخشی به نسل جوان، از جمله اهداف طرح داناب است تا فرهنگ صرفه‌جویی و حفاظت از آب از دوران مدرسه در جامعه نهادینه شود.

تأمین ۷۰ درصد آب قم از خارج استان

وی در ادامه با اشاره به منابع تأمین آب استان اظهار داشت: در حال حاضر ۷۰ درصد آب مصرفی استان از سرشاخه‌های دز تأمین می‌شود.

وی در ادامه با تأکید بر لزوم مدیریت مصرف تصریح کرد: برای گذر از بحران کم‌آبی، باید مدیریت مصرف جدی گرفته شود و همه بخش‌ها، از کشاورزی و صنعت تا مصارف خانگی، در این مسیر مشارکت کنند.

احمدی‌جبلی خاطرنشان کرد: وابستگی بالای استان به منابع آبی خارج از قم، ضرورت صرفه‌جویی و بهینه‌سازی مصرف را دوچندان می‌کند و باید با برنامه‌ریزی دقیق، از بروز بحران جلوگیری کرد.

طرح داناب در ۲۱۰ مدرسه قم اجرا می‌شود

محمدجواد محمدی سعید، مدیرکل آموزش و پرورش قم هم گفت: طرح داناب هم‌زمان با سراسر کشور در مقطع متوسطه اول در ۲۱۰ آموزشگاه قم اجرا می‌شود.

وی در ادامه با تشریح اهداف این طرح تصریح کرد: طرح داناب با هدف بالا بردن آگاهی دانش‌آموزان برای مدیریت مصرف آب اجرا می‌شود و تلاش دارد فرهنگ صرفه‌جویی در مصرف آب را از دوران مدرسه در میان نسل جوان نهادینه کند.

محمدی سعید خاطرنشان کرد: برای اجرای این طرح در سال تحصیلی گذشته، ۵۰۰ اثر در قالب‌های پادکست، نقاشی، کلیپ تصویری و پوستر ارسال شد و در پایان ۲۵ اثر به عنوان اثر برگزیده معرفی شد.