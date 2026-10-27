مدیر گروه بیماری‌های واگیر دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: در حال حاضر هیچ کمبودی در زمینه تامین واکسن‌های کشور وجود ندارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمیدجنیدی‌مقدم - علی نیک فرجام مدیر گروه بیماری‌های واگیر معاونت بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان در خصوص آخرین وضعیت واکسن‌ها گفت: در حال حاضر هیچ کمبودی در زمینه تامین سبد واکسیناسیون‌ کشور وجود ندارد و ذخایر واکسن کافی است و پیش‌بینی‌های لازم در این خصوص انجام شده است.

به گفته وی، واکسیناسیون روتین در مراکز بهداشت و جامع خدمات سلامت به صورت رایگان ارائه و تزریق می‌شود.

مدیر گروه بیماری‌های واگیر معاونت بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران تاکید کرد: برخی از واکسن‌های موجود در کشور توسط تولیدکنندگان داخلی تامین می‌شود و قسمتی دیگر وارداتی است؛ واکسن‌های وارداتی از کشور‌های آسیایی و اروپایی وارد ایران می‌شود. 

نیک فرمان با اشاره به واکسن HPV ادامه داد: واکسن HPV جزو سبد ملی واکسیناسیون قرار نگرفته است، اما به طور کلی این واکسن در مراکز بهداشتی در دسترس مردم است.

برچسب ها: ارز دارو ، کمبود واکسن
خبرهای مرتبط
ادعای رد کیفیت واکسن آنفلوانزا باید مستند به همان محموله باشد
احتمال آغاز پیک مجدد آنفلوآنزا از اواخر آبان/ افراد تا دو هفته اول آبان واکسن آنفلوآنزا بزنند
آمار ابتلا به آنفلوآنزا نسبت به سال‌های قبل افزایش خاصی نداشته است
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
پوشش بیمه تکمیلی برای بازنشستگان و سالمندان + فیلم
قطع و کندی اینترنت؛ چالشی برای توسعه فناوری و فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان
طراحی سامانه هوشمند شناسایی استعداد و تطبیق افراد با مشاغل با استفاده از هوش مصنوعی + فیلم
آغاز نظارت بر اجرای یک سند مهم پولی و مالی
غذای اصلی پهلوانان سنتی سیستان و بلوچستان + فیلم
۱۱۵ دستگاه خدمات خود را الکترونیکی کردند/ معرفی دستگاه‌های برتر و کم‌همکار
قرص برنج را در منزل نگهداری نکنید
اعلام آمادگی جهاددانشگاهی برای نقش‌آفرینی در خیزش علمی کشور و تحقق مرجعیت علمی ایران
مصرف قارچ و گیاهان سمی سبب بروز آسیب به کبد و کلیه افراد
فناوری‌های نوین خودرو در مسیر کاهش مصرف سوخت و هزینه مردم
آخرین اخبار
هشت محور راهبردی معاونت علمی برای تحقق خیزش علمی
توسعه فناوری بومی چاپ سه‌بعدی ساختمان با هدف کاهش زمان و هزینه ساخت‌وساز
کمبودی در سبد واکسیناسیون کشور وجود ندارد
غذای اصلی پهلوانان سنتی سیستان و بلوچستان + فیلم
گیاهی که قاتل بیماری سرطان است + فیلم
معرفی یک ترکیب طلایی برای رفع عطش + فیلم
پیشنهاد طب سنتی برای مقابله با ریزش مو + فیلم
قرص برنج را در منزل نگهداری نکنید
مراقب مسمومیت با منواکسیدکربن در فصل سرما باشید
اعلام آمادگی جهاددانشگاهی برای نقش‌آفرینی در خیزش علمی کشور و تحقق مرجعیت علمی ایران
مصرف قارچ و گیاهان سمی سبب بروز آسیب به کبد و کلیه افراد
آغاز نظارت بر اجرای یک سند مهم پولی و مالی
فناوری‌های نوین خودرو در مسیر کاهش مصرف سوخت و هزینه مردم
طراحی سامانه هوشمند شناسایی استعداد و تطبیق افراد با مشاغل با استفاده از هوش مصنوعی + فیلم
قطع و کندی اینترنت؛ چالشی برای توسعه فناوری و فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان
پوشش بیمه تکمیلی برای بازنشستگان و سالمندان + فیلم
۱۱۵ دستگاه خدمات خود را الکترونیکی کردند/ معرفی دستگاه‌های برتر و کم‌همکار
دانشکده‌های علوم انسانی باید از رشته‌محوری به مسئله‌محوری تغییر کنند
هر آموزگار؛ کلید تحول قرآنی در مدارس/ هدف‌گذاری آموزش ۳۰۰ هزار معلم در طرح «اتقان»
آیین‌نامه انضباطی مدارس و چالش مدهای نوظهور/ تکالیف قانونی پیرسینگ و کاشت ناخن چیست؟