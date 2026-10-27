باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمیدجنیدی‌مقدم - علی نیک فرجام مدیر گروه بیماری‌های واگیر معاونت بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان در خصوص آخرین وضعیت واکسن‌ها گفت: در حال حاضر هیچ کمبودی در زمینه تامین سبد واکسیناسیون‌ کشور وجود ندارد و ذخایر واکسن کافی است و پیش‌بینی‌های لازم در این خصوص انجام شده است.

به گفته وی، واکسیناسیون روتین در مراکز بهداشت و جامع خدمات سلامت به صورت رایگان ارائه و تزریق می‌شود.

مدیر گروه بیماری‌های واگیر معاونت بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران تاکید کرد: برخی از واکسن‌های موجود در کشور توسط تولیدکنندگان داخلی تامین می‌شود و قسمتی دیگر وارداتی است؛ واکسن‌های وارداتی از کشور‌های آسیایی و اروپایی وارد ایران می‌شود.

نیک فرمان با اشاره به واکسن HPV ادامه داد: واکسن HPV جزو سبد ملی واکسیناسیون قرار نگرفته است، اما به طور کلی این واکسن در مراکز بهداشتی در دسترس مردم است.