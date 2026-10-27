باشگاه خبرنگاران جوان - بر اساس گزارش تایمز رژیم صهیونیستی، حزب بنیامین نتانیاهو در صورت شکست انتخاباتی برای طرح ادعای تقلب آماده می‌شود. در همین حال، رقبای او از جمله نفتالی بنت، با وجود وعده بازسازی اسرائیل پس از سه سال جنگ، در مسائل نظامی و امنیتی مواضعی نزدیک به رویکردهای سخت‌گیرانه دولت کنونی دارند.

شماری از تحلیلگران و کارشناسان حقوقی فلسطینی معتقدند تغییر نخست‌وزیر به‌تنهایی به تغییر اساسی سیاست‌های اسرائیل منجر نخواهد شد؛ زیرا حمایت از رویکرد نظامی در میان جریان‌های اصلی سیاسی ادامه دارد و جامعه بین‌المللی نیز فشار مؤثری برای تغییر این روند وارد نکرده است.