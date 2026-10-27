باشگاه خبرنگاران جوان؛ کلثوم مومنی - علی فرهادی شامگاه سه‌شنبه در تجمع مردم سنندج در میدان آزادی این شهر، با اشاره به تقابل تمدنی انقلاب اسلامی با غرب اظهار داشت: شخصیت‌های جامع، مخلص، دانشمند و الگو‌های ایثار و مقاومت در جامعه ما حاصل مستقیم «فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی» هستند؛ فلسفه‌ای که انسان‌هایی باوجدان بیدار، رئوف و خیرخواه برای بشریت پرورش می‌دهد.

وی ادامه داد: در نقطه مقابل، خروجی و نماد واقعی فلسفه تعلیم و تربیت غرب، سیاستمداران خودکامه، جنگ‌افروز و منفعت‌طلبی هستند که تمام ارزش‌های انسانی را زیر پا می‌گذارند. جهان غرب خواهان سلطه تمام‌عیار بر ملت‌ها بود، اما جمهوری اسلامی ایران با اتکا به نصرت الهی و خون پاک شهیدان در برابر این انحراف ایستاد.

فرهادی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران در بستر تحریم‌ها قد برافراشته و پیشرفت کرده است، گفت: امروز بیش از ۱۶ میلیون دانش‌آموز در کمال آرامش در مدارس کشور مشغول به تحصیل هستند، در حالی که برخی کشور‌های مدعی غربی حتی در تأمین معلم ناتوان مانده‌اند.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش با اشاره به ایستادگی ملت ایران تصریح کرد: اگر قرار بود مسائل با محاسبات صرفاً ریاضی و مادی سنجیده شود، به دلیل برتری تسلیحاتی و اقتصادی دشمنان، نباید پیروزی حاصل می‌شد؛ اما همان‌طور که قرآن کریم نوید داده است «کَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِیلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً کَثِیرَةً»، ملت ایران با نصرت پروردگار و تکیه بر ایمان و صبر در برابر قدرت‌های استکباری ایستاد و آنان را به عقب راند.

وی افزود: امروز جمهوری اسلامی ایران با اتکا به خودباوری جوانان و دانشمندان خود به قدرت بازدارندگی موشکی و علمی دست یافته و این معجزه الهی و نتیجه خون پاک شهیدان از دوران دفاع مقدس تا شهدای دانش‌آموز است.

وی یادآور شد: فشار‌ها و تحریم‌هایی که ۴۷ سال علیه ملت ایران تحمیل شده، اگر تنها یک سال علیه کشور‌های اروپایی اعمال می‌شد، شیرازه اقتصاد و جامعه آنان از هم می‌پاشید؛ اما ایران اسلامی در حوزه‌های مختلف از جمله پزشکی، نانو و آموزش به رشد و پیشرفت خود ادامه داده است.

فرهادی با اشاره به استیصال دشمنان و هدف قرار دادن مراکز غیرنظامی و مدارس تأکید کرد: دشمن با بمباران و هجمه علیه دانش‌آموزان به دنبال القای ترس و تضعیف روحیه ملت است، غافل از اینکه فرهنگ ایثار و شهادت برای آنان ناشناخته بوده و نزد ما شهادت سرآغاز حیات واقعی است.

وی از برنامه‌ریزی برای پاسداشت نام شهدای دانش‌آموز خبر داد و گفت: به پاس ایثار و مظلومیت این عزیزان، مدارسی با عنوان و یاد شهدای دانش‌آموز در نقاط مختلف کشور احداث خواهد شد تا نام و راه آنان در تاریخ ماندگار شود و نسل جدید با فداکاری‌های آنان آشنا شوند.

معاون وزیر آموزش و پرورش با ابراز خرسندی از حضور در جمع مردم و فرهنگیان استان کردستان و افتخار به خاستگاه بومی خود در این خطه، اظهار کرد: مردم شریف، غیور و فرهنگ‌دوست کردستان همواره به عنوان ایرانیان اصیل و پایبند به تمدن اسلامی-ایرانی در صحنه‌های مختلف درخشیده‌اند و با بصیرت و هوشیاری، نقشه‌های بدخواهان و دشمنان کشور را نقش بر آب کرده و ایران عزیز را تنها نگذاشته‌اند.

فرهادی در پایان با تأکید بر لزوم حفظ وحدت، استقامت و تلاش بیشتر در عرصه تربیت نسل متعهد خاطرنشان کرد: مدارس جمهوری اسلامی ایران امروز بستر تربیت جوانانی باایمان، باانگیزه و ادامه‌دهنده راه «شهید فهمیده‌ها» است و این مسیر با تکیه بر هدایت‌های داهیانه رهبر معظم انقلاب و پایداری مردم با اقتدار ادامه خواهد یافت.