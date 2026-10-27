باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - فلاویو بولسونارو، سناتور برزیلی پس از شکست در دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری این کشور، برزیل را به مقصد آمریکا ترک کرده است.

یکی از متحدان این سناتور روز سه‌شنبه این خبر را به رویترز اعلام کرد و گزارش پیشین رسانه‌ها درباره سفر او به آمریکا را تأیید کرد.

لوئیز ایناسیو لولا داسیلوا، رئیس‌جمهور برزیل روز یکشنبه از سوی دادگاه عالی انتخابات این کشور به‌عنوان پیروز دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری اعلام شد و با شکست فلاویو بولسونارو، چهارمین دوره غیرمتوالی ریاست‌جمهوری خود را به دست آورد.

منبع: رویترز