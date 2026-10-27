باشگاه خبرنگاران جوان؛ الهام قبادی - سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، در رویداد « ایران» با اشاره به جایگاه والای هویت تاریخی و فرهنگی کشور اظهار داشت: حضور ما در چنین رویداد‌هایی برای آن است که بار دیگر از ایران، هویت، شرافت، تبار و تاریخ خود سخن بگوییم؛ چراکه ایران همچون مغناطیسی، ایرانیان را در سراسر جهان با ریشه‌ها، هویت، فرهنگ، هنر، تاریخ و تمدنی مشترک گرد هم می‌آورد.

وی با اشاره به پیوند ناگسستنی ایرانیان با سرزمین خود افزود: هرگاه ایران در معرض تهدید قرار گیرد، ایرانیان با احساس مسئولیت در کنار این سرزمین و پرچم آن می‌ایستند. دشمنان در طول تاریخ توانسته‌اند به پیکره ایران آسیب برسانند، اما فرهنگ و تمدن آن همچون خورشیدی تابناک پابرجا مانده و قدرت این تمدن فراتر از آسیب‌های دوره‌های مختلف است.

وزیر میراث فرهنگی با تشبیه ایران به درختی ریشه‌دار در برابر طوفان‌ها تصریح کرد: ممکن است شاخه‌های این درخت در برابر حوادث خم شوند، اما ریشه‌های آن استوار می‌مانند. تاریخ ایران نشان داده است که مهاجمان و حاکمان بسیاری آمده و رفته‌اند، اما ایران و تمدن آن همچنان پایدار است.

وی با اشاره به اهمیت آثار تاریخی و میراث فرهنگی گفت: آنچه در این سرزمین وجود دارد، صرفاً سرمایه اقتصادی نیست؛ بلکه بخشی از هویت تاریخی و فرهنگی ملت ایران است. آثار تاریخی، فراتر از کالبد مادی خود، حامل روحی هستند که از دل تاریخ به ما رسیده و ارتباط امروز ما با آنها، پیوندی با گذشته و هویت جمعی‌مان است.

صالحی‌امیری با تأکید بر ظرفیت‌های کشور در حوزه میراث فرهنگی ادامه داد: تاکنون حدود یک میلیون اثر در کشور شناسایی شده و تلاش می‌کنیم روند ثبت جهانی آثار تاریخی ایران را سرعت ببخشیم. در همین چارچوب، کارشناسان یونسکو در گیلان حضور دارند و برنامه‌هایی برای بررسی و پیگیری ثبت آثار در دیگر نقاط کشور در دست اجراست.

وزیر میراث فرهنگی با اشاره به ظرفیت ایران برای افزایش تعداد آثار ثبت جهانی‌شده اظهار کرد: ایران از سرمایه‌های فرهنگی و تاریخی گسترده‌ای برخوردار است و با تسریع روند ثبت جهانی آثار، می‌توان جایگاه کشور را در این حوزه ارتقا داد.

وی با اشاره به اهمیت برگزاری رویداد‌های فرهنگی و تاریخی بیان کرد: چنین برنامه‌هایی که با حضور چهره‌های فرهنگی، علمی و فرهیختگان برگزار می‌شوند، فرصتی برای بازشناسی هویت ملی و تقویت پیوند جامعه با تاریخ و تمدن ایران هستند.

صالحی‌امیری با تأکید بر ضرورت انتقال میراث فرهنگی به نسل‌های آینده گفت: باید بپذیریم که در معرفی شایسته روایت ایران به فرزندان خود و جهانیان، هنوز به اندازه کافی موفق نبوده‌ایم. این رویداد می‌تواند گامی در مسیر بازشناسی و معرفی ایران باشد.

وزیر میراث فرهنگی با تأکید بر نقش نظام آموزشی در تقویت هویت ملی افزود: آموزش‌وپرورش باید با جدیت بیشتری به این حوزه ورود کند و فرهنگ و تمدن ایران در همه دوره‌های تحصیلی به دانش‌آموزان آموزش داده شود تا نسل جوان بداند در چه سرزمین تاریخی و تمدنی زندگی می‌کند. دانشگاه‌ها نیز می‌توانند با ارائه واحد‌های درسی مرتبط، در تقویت این شناخت نقش مؤثری ایفا کنند.

صالحی‌امیری با بیان اینکه ایران تنها به جغرافیا، سازه‌ها و منابع طبیعی محدود نمی‌شود، خاطرنشان کرد: مشاهیر و بزرگان این سرزمین همچون خورشید در گستره تاریخ ایران می‌درخشند و بخش مهمی از هویت فرهنگی کشور را شکل می‌دهند. معرفی این شخصیت‌ها و پیوند دادن نسل امروز با میراث فکری و معنوی آنان، از مسیر‌های مهم بازنمایی ظرفیت‌های تمدنی ایران است.

وی بر ضرورت تقویت روایت تاریخی و فرهنگی ایران در سطح ملی و بین‌المللی تأکید کرد و رویداد‌هایی از این دست را فرصتی برای معرفی بهتر میراث تمدنی کشور و تحکیم پیوند ایرانیان با هویت مشترک خود دانست.

ایران، روایتی بزرگ از تاریخ و تمدن برای معرفی به جهان

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با تأکید بر ضرورت معرفی ظرفیت‌های تاریخی و تمدنی ایران به جهانیان، از برنامه‌ریزی برای توسعه مسیر‌های گردشگری فرهنگی و مشارکت نهاد‌های اقتصادی در احیای آثار تاریخی خبر داد و گفت: ایران با برخورداری از میراثی گسترده و تمدنی ریشه‌دار، ظرفیت تبدیل‌شدن به یکی از کانون‌های مهم گردشگری فرهنگی جهان را دارد.

سیدرضا صالحی‌امیری با اشاره به ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی شهر‌های مختلف کشور اظهار کرد: در هر نقطه از جغرافیای ایران که قدم بگذاریم، با آثار و نشانه‌هایی از تاریخ و تمدن این سرزمین مواجه می‌شویم؛ از تبریز و مساجد تاریخی آن تا شلمچه، آبادان و دیگر شهر‌هایی که هر یک بخشی از روایت بزرگ ایران را در خود جای داده‌اند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های گردشگری فرهنگی و تاریخی کشور افزود: مسیر‌های مرتبط با مشاهیر و مفاخر ایران، از جمله سهروردی، شمس و مولانا، می‌توانند به محور‌های مهم گردشگری فرهنگی تبدیل شوند و علاقه‌مندان بسیاری را از سراسر جهان جذب کنند.

وزیر میراث فرهنگی با تأکید بر ضرورت پیوند میان آثار تاریخی و روایت‌های فرهنگی گفت: ایران تنها مجموعه‌ای از بنا‌ها و آثار تاریخی نیست؛ بلکه هر اثر، بخشی از هویت و حافظه تاریخی ملت ایران را در خود جای داده است. این میراث باید به‌گونه‌ای معرفی شود که مخاطبان داخلی و خارجی بتوانند با معنا و پیشینه تمدنی آن ارتباط برقرار کنند.

صالحی‌امیری با اشاره به ظرفیت‌های تاریخی شهر‌های مختلف ادامه داد: از آثار تمدنی موجود در شهر‌های تاریخی تا مساجد کهن و بنا‌های ارزشمند در مناطق مختلف ایران، هر گوشه این سرزمین روایتی برای گفتن دارد. مسئله این است که چگونه این روایت گسترده را به زبانی قابل فهم برای جهانیان تبدیل کنیم و ظرفیت‌های آن را در عرصه گردشگری بین‌المللی به کار بگیریم.

وی با اشاره به ضرورت مشارکت نهاد‌های اقتصادی در حفاظت از میراث فرهنگی اظهار کرد: مسئولیت اجتماعی بنگاه‌های اقتصادی و نهاد‌های مالی نباید صرفاً به حوزه فعالیت‌های اقتصادی محدود شود، بلکه این مجموعه‌ها می‌توانند در احیا و مرمت آثار تاریخی و تقویت سرمایه فرهنگی کشور نیز نقش‌آفرینی کنند.

وزیر میراث فرهنگی در همین زمینه از پذیرش مسئولیت تکمیل چند پروژه تاریخی در کشور از سوی یکی از مدیران حاضر در این رویداد خبر داد و این اقدام را نمونه‌ای از مشارکت بخش اقتصادی در صیانت از میراث فرهنگی دانست.

صالحی‌امیری با اشاره به شرایط کشور و ضرورت همبستگی ملی گفت: دولت و رئیس‌جمهور از همه ظرفیت‌های خود برای کاهش مشکلات و کاستی‌های مردم استفاده کرده‌اند و این مسیر با همراهی و همبستگی مردم ادامه خواهد یافت.

در پایان این رویداد، از کتاب عکس «هزاران سال ایران» رونمایی شد.