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اعتراف ترامپ؛ پایان روایت‌سازی‌ها درباره نقض تفاهم‌نامه با ایران + فیلم

اعتراف دونالد ترامپ درباره نقض آتش‌بس موقت با ایران، بار دیگر موضوع بدعهدی آمریکا را به کانون توجه بازگرداند و روایت‌هایی را که ایران را عامل شکست تفاهم‌نامه معرفی می‌کردند، زیر سوال برد.

باشگاه خبرنگاران جوان - هم‌زمان با امضای تفاهم‌نامه پس از جنگ ۴۰ روزه، حمله رژیم صهیونیستی به لبنان و ادامه اقدامات نظامی آمریکا، چشم‌انداز توافق را با چالش مواجه کرد. مقام‌های ایرانی نیز در مواضع رسمی خود، از جمله بیانیه سپاه و نامه نماینده ایران به سازمان ملل، حملات علیه ایران و حمایت آمریکا از تجاوز به لبنان را نقض تعهدات واشنگتن دانستند؛ با این حال، برخی روایت‌ها تلاش کردند حوادث تنگه هرمز و حمله به سه کشتی را عامل نقض تفاهم‌نامه معرفی کنند.

اظهارات اخیر دونالد ترامپ درباره آتش‌بس موقت با ایران، بار دیگر توجه‌ها را به رویکرد آمریکا جلب کرد؛ رویکردی که از لغو برجام تا پایان دادن به آتش‌بس، با فشار، تحریم و محاصره همراه بوده است. اکنون پرسش این است که چرا در برخی روایت‌ها، بدعهدی طرف آمریکایی نادیده گرفته می‌شود و با جابه‌جایی جایگاه مقصر و قربانی، افکار عمومی به سمت دیگری هدایت می‌شود؛ آن هم در شرایطی که هزینه این روند بر دوش مردم قرار می‌گیرد.

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