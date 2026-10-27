زندی از بررسی وضعیت و ساماندهی قرارداد‌های واگذاری اراضی مسکونی منقضی شده در این استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - زانیار زندی با اشاره به ضرورت تعیین تکلیف قرارداد‌های واگذاری اراضی مسکونی اظهار کرد: با توجه به سیاست‌های دولت در راستای تامین مسکن افراد واجد شرایط و ساماندهی بازارمسکن، وضعیت قرارداد‌های واگذاری اراضی مسکونی در استان مورد بررسی‌قرار می‌گیرد.

وی افزود: افرادی که در سال‌های گذشته از طریق اداره‌کل راه و شهرسازی نسبت به دریافت و واگذاری اراضی مسکونی اقدام کرده‌اند، اما به دلیل عدم احداث در مهلت مقرر، قرارداد آنها منقضی شده است، می‌توانند برای تعیین تکلیف وضعیت‌قرارداد خود اقدام کنند.

سرپرست معاونت املاک و حقوقی راه و شهرسازی کردستان ادامه داد: در همین راستا، از کلیه دارندگان‌قراردادهای‌مذکور دعوت می‌شود برای بررسی وضعیت قرارداد وطی مراحل قانونی تمدید،به اداره‌کل راه و شهرسازی استان کردستان در شهر سنندج وادارات راه و شهرسازی شهرستان‌های مربوطه مراجعه کنند.

زندی‌تاکید‌کرد:هدف‌ازاین‌اقدام‌ساماندهی‌وضعیت‌قراردادهای‌واگذاری اراضی مسکونی و فراهم کردن زمینه تعیین تکلیف قانونی پرونده‌ های‌ مشمول است.

برچسب ها: کردستان ، اراضی مسکونی ، راه وشهرسازی کردستان
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