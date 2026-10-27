تیم استقلال در سومین بازی خود در لیگ نخبگان آسیا برابر شباب الاهلی امارات نتیجه را واگذار کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - تیم فوتبال استقلال از ساعت ۱۹:۳۰ امروز (سه‌شنبه) در هفته سوم مسابقات لیگ نخبگان آسیا در ورزشگاه راشد دبی میهمان شباب الاهلی امارات بود و با نتیجه ۲ بر صفر شکست خورد. متئوسائو دقیقه ۶۹ و آلوینا دقیقه ۸۴ گل‌های شباب الاهلی را به ثمر رساندند. هر دو گل میزبان با پاس گل آزمون رقم خورد.

آبی پوشان با این شکست ۶ امتیازی باقی ماندند. یاران سردار آزمون و سعید عزت‌اللهی نیز ۹ امتیازی شدند.

استقلال سه‌شنبه ۱۲ آبان ماه در چهارمین بازی در بصره عراق به مصاف الشمال قطر می‌رود.

ترکیب شباب الاهلی

ماتئوس دانلی، ایگور گومز، ووت فلیکس، ماتئوس، سانتوس (۶۷ - ریکلمه)، برنو، سعید عزت‌اللهی (۶۷ فدریکو کارتابیا)، نمانیا ماکسیموویچ، ژانوآ مارکلو (۵۸ - آلوینا)، محمد المنصوری (۵۸ - متئوسائو) و سردار آزمون (۸۷ - فرناندز).

ترکیب استقلال

حبیب فر عباسی، صالح حردانی، روزبه چشمی، رستم آشورماتوف، سامان فلاح، یاسر آسانی، امیرمحمد رزاقی‌نیا (۸۶ - ماشاریپوف)، سعید سحرخیزان (۷۲ - محمدحسین اسلامی)، عارف آقاسی، حسین گودرزی، اسماعیل قلی‌زاده (۸۲ - علیرضا کوشکی).

داور: خالد صالح الطریس از عربستان

اخطار: صالح حردانی و امیرمحمد رزاقی‌نیا از استقلال و سعید عزت‌اللهی از شباب الاهلی

بازی با حملات شباب الاهلی آغاز شد که در مهم‌ترین صحنه دقیقه ۱۳، سردار آزمون مهاجم ایرانی شباب الاهلی در موقعیت تک به تک با حبیب فرعباسی قرار گرفت که دروازه‌بان استقلال به خوبی توپ این بازیکن را گرفت.

دقیقه ۳۰، اشتباه سامان فلاح باعث شد توپ در اختیار بازیکن شباب الاهلی قرار بگیرد که ضربه این بازیکن با اختلاف کم از کناره دروازه استقلال به بیرون رفت. پس از این موقعیت، استقلال خودش را به دروازه حریف نزدیک کرد، اما در خلق موقعیت موفق نبود تا با تساوی راهی رختکن شوند.

در نیمه دوم، شباب الاهلی دقیقه ۵۰ صاحب موقعیت شد که یکبار دیگر فرعباسی در نقش ناجی ظاهر شد و توپ را دفع کرد. دقیقه ۵۹، استقلال فرصت جدی بدست آورد، جایی که یاسر آسانی به محوطه جریمه شباب الاهلی نفوذ کرد و پاس رو به عقب به اسماعیل قلی‌زاده داد که ضربه این بازیکن توسط مدافعان دور شد.

دقیقه ۶۹، بالاخره حربه شباب الاهلی برای استفاده از عمق خط دفاعی استقلال جواب داد و پاس سردار آزمون به متئوسائو رسید و بازیکن تعویضی دروازه استقلال را باز کرد.

در حالی که استقلال دنبال باز کردن روزنه‌های دفاعی شباب الاهی بود در یک موقعیت غافلگیر شد و توسط آلوینا روی پاس آزمون گل دوم را دریافت کرد. پس از این گل، استقلال نتوانست واکنشی به گل‌های خورده داشته باشد و نتیجه را واگذار کرد.