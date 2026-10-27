باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی - علیرضا باقری، مدیر تحقیقات یک شرکت دانش‌بنیان در گفت‌و‌گو با خبرنگار علمی باشگاه خبرنگاران جوان ، با اشاره به قابلیت‌های چاپگر‌های سه‌بعدی ساختمانی اظهار کرد: این فناوری با استفاده از سازه‌ای رباتیک و نرم‌افزار تخصصی، امکان ساخت‌وساز در ابعاد بزرگ را فراهم می‌کند و نمونه اولیه طراحی‌شده، قابلیت اجرای پروژه‌هایی با زیربنای حدود ۳۰ تا ۴۰ مترمربع را دارد.

وی افزود: سازه طراحی‌شده از قابلیت تنظیم طول، عرض و ارتفاع برخوردار است و می‌توان ابعاد آن را متناسب با نیاز پروژه تغییر داد. این ویژگی، امکان استفاده از فناوری یادشده را در ساخت‌وساز‌های مسکونی، صنعتی و سازه‌های خاص فراهم می‌کند.

مدیر تحقیقات این مجموعه دانش‌بنیان با بیان اینکه کاهش زمان اجرای پروژه و هزینه مواد اولیه از مهم‌ترین مزیت‌های این فناوری است، گفت: در روش چاپ سه‌بعدی ساختمان، با استفاده از بتن ویژه و فرایند ساخت مبتنی بر فناوری، می‌توان بخشی از هزینه‌های متداول ساخت‌وساز را کاهش داد. همچنین، اجرای پروژه به نیروی انسانی کمتری نیاز دارد و پیش‌بینی می‌شود برای راه‌اندازی و انجام عملیات، حدود سه تا چهار نفر کافی باشند.

باقری با اشاره به بومی‌سازی اجزای مختلف این فناوری بیان کرد: فعالیت‌های تحقیقاتی در سه بخش توسعه مواد اولیه، طراحی سازه و استراکچر چاپگر و تولید نرم‌افزار تخصصی در حال انجام است. نرم‌افزار این فناوری از اجزای مهم فرایند ساخت به شمار می‌رود و توسعه داخلی آن، نقش مؤثری در تکمیل این طرح دارد.

وی با اشاره به نیاز این طرح به سرمایه‌گذاری برای ورود به مرحله اجرایی تصریح کرد: در گام نخست، به‌دنبال جذب سرمایه‌گذار برای ساخت حدود ۱۰ واحد هستیم تا پس از ارزیابی عملکرد فناوری در مقیاس عملیاتی، زمینه اجرای پروژه‌های بزرگ‌تر، از جمله ساخت ۱۰۰ واحد، فراهم شود.

مدیر تحقیقات این مجموعه دانش‌بنیان ادامه داد: برنامه‌ریزی شده است فعالیت اجرایی این طرح از سال جدید آغاز شود؛ با این حال، تحقق این هدف به تأمین منابع مالی و تکمیل مراحل فنی بستگی دارد.

باقری با اشاره به ارتباط با بنیاد مسکن گفت: برای ورود به مرحله عملیاتی، لازم است نمونه اولیه ساخته و عملکرد آن در شرایط واقعی ارزیابی شود. این فناوری در زمره فناوری‌های نوظهور صنعت ساختمان قرار دارد و توسعه کاربرد آن، به اثبات قابلیت‌های فنی و اقتصادی در پروژه‌های اجرایی وابسته است.

وی هزینه بالای توسعه فناوری و محدودیت دسترسی به اطلاعات فنی نمونه‌های خارجی را از مهم‌ترین چالش‌های این مسیر برشمرد و افزود: اطلاعات تخصصی درباره این فناوری در دسترس عموم نیست و شرکت‌های فعال در این حوزه نیز جزئیات فنی محدودی منتشر می‌کنند. ازاین‌رو، توسعه نمونه داخلی مستلزم تحقیق، طراحی و آزمون‌های فنی گسترده است.

باقری با بیان اینکه نمونه داخلی مشابهی برای الگوبرداری مستقیم در اختیار نیست، اظهار کرد: فعالیت‌های فعلی بر پایه بررسی تصاویر، ویدئو‌ها و اطلاعات محدود موجود انجام می‌شود و هدف، طراحی و ساخت فناوری بومی متناسب با نیاز‌های کشور است.

وی با اشاره به هزینه بالای نمونه‌های خارجی گفت: برآورد‌های مطرح‌شده درباره برخی تجهیزات مشابه خارجی در محدوده چندصد هزار دلار است؛ هزینه‌ای که ضرورت توسعه توان فنی داخلی و کاهش وابستگی به نمونه‌های وارداتی را برجسته می‌کند.

مدیر تحقیقات این مجموعه دانش‌بنیان خاطرنشان کرد: چاپ سه‌بعدی ساختمان علاوه بر واحد‌های مسکونی، می‌تواند در ساخت سازه‌های صنعتی و طرح‌هایی که اجرای آنها با روش‌های متداول و نیروی کار انسانی دشوار است، مورد استفاده قرار گیرد. انعطاف‌پذیری در طراحی و امکان کنترل فرایند ساخت با استفاده از نرم‌افزار، از ظرفیت‌های مهم این فناوری محسوب می‌شود.