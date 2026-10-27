باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا روز سه‌شنبه بار دیگر وعده داد قیمت نفت و گازوئیل به‌ زودی به‌ شدت کاهش خواهد یافت. او این کاهش را به ارسال نفت ونزوئلا به آمریکا و افزایش تولید در آلاسکا نسبت داد.

ترامپ مدعی شد آمریکا در پی برکناری نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهور ونزوئلا در ژانویه سال جاری میلادی، یک میلیون بشکه نفت از این کشور دریافت خواهد کرد.

او در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت: «به لطف روابط تازه احیاشده ما با ونزوئلا که به رابطه‌ای واقعاً عالی تبدیل شده است، نفت بدون هیچ هزینه‌ای برای مالیات‌دهندگان آمریکایی در اختیار ایالات متحده قرار می‌گیرد. این تنها نخستین محموله از میلیارد‌ها بشکه نفتی است که در آینده ارسال خواهد شد.»

ترامپ همچنین بار‌ها وعده داده است که پس از پایان جنگ با ایران، قیمت نفت و گازوئیل به‌ سرعت کاهش خواهد یافت.

رئیس‌جمهور آمریکا در بخش دیگری از اظهارات خود گفت در صورتی که روند انتخابات میان‌دوره‌ای «صادقانه» باشد، نتایج آن را خواهد پذیرفت.

ترامپ این اظهارات را در گفت‌وگویی کوتاه با خبرنگاران، هنگام عزیمت به تجمعی در ایالت تگزاس بیان کرد. او وعده داد حتی اگر حزب دموکرات کنترل مجلس نمایندگان را به دست بگیرد، حزب جمهوری‌خواه راهی برای پیشبرد برنامه‌های خود پیدا خواهد کرد.

ترامپ پیش‌تر نیز گفته بود درباره انتخابات میان‌دوره‌ای احساس خوبی دارد و مدعی شده بود با وجود اینکه نظرسنجی‌ها هرگز به نفع او نبودند، توانسته است در انتخابات پیروز شود.

منبع: بریکینگ نیوز