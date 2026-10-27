صالحی امیری گفت: گردشگری ایران با وجود جنگ متوقف نشده و ۱۲.۵ میلیون گردشگر در دو سال گذشته وارد ایران شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ الهام قبادی - صالحی امیری، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در جمع خبرنگاران در حاشیه رویداد ایران با تأکید بر ضرورت معرفی ظرفیت‌های تمدنی و فرهنگی ایران به جهانیان گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری نیاز داریم روایت ایران را به زبان‌های مختلف به مردم جهان منتقل کنیم و کشورمان را از دریچه فرهنگ، تمدن و ظرفیت‌های تاریخی آن معرفی کنیم.

وی ادامه داد: ایران بیش از یک میلیون اثر تاریخی، بیش از ۴۳ هزار اثر ثبت ملی و بیش از ۳۰ اثر ثبت جهانی دارد و از تمدن‌های بزرگ جهان به شمار می‌رود. قدرت نرم ایران، فرهنگ و تمدن آن است و این ظرفیت می‌تواند در معرفی چهره واقعی کشور به جامعه جهانی نقش مؤثری ایفا کند.

وزیر میراث فرهنگی با اشاره به اهمیت مشارکت بخش خصوصی و بنگاه‌های اقتصادی در معرفی ایران اظهار کرد: از مدیران اقتصادی، صنعتی و تجاری و بنگاه‌های مختلف انتظار می‌رود با پذیرش مسئولیت اجتماعی خود، در روایت ایران برای ایرانیان و جهانیان نقش‌آفرینی کنند. اقدام فرهنگی بانک ملی و حضور جمعی از فرهیختگان، نخبگان و چهره‌های برجسته فرهنگ و ادبیات کشور در این برنامه می‌تواند الگویی برای سایر مجموعه‌های اقتصادی باشد.

وی با اشاره به تداوم فعالیت‌های گردشگری در شرایط جنگی گفت: در دو سال گذشته و از آغاز فعالیت دولت تاکنون، ۱۲.۵ میلیون گردشگر به ایران سفر کرده‌اند. کشور در این مدت با حوادث و شرایط دشواری، از جمله جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان، مواجه بوده، اما فعالیت‌های گردشگری متوقف نشده است.

وزیر میراث فرهنگی با اشاره به محدودیت‌های ایجادشده در پرواز‌های بین‌المللی ادامه داد: پیش از محدودیت‌های اخیر، پرواز‌های خارجی در مسیر‌هایی از جمله گیلان، مشهد، اصفهان، شیراز و تبریز برقرار بود. برای احیای ارتباطات گردشگری، سه مسیر را در دستور کار قرار داده‌ایم.

وی نخستین محور را فعال‌سازی مرز‌های زمینی و گفت‌و‌گو با کشور‌های همسایه عنوان کرد و گفت: در این زمینه مذاکراتی با طرف‌های همسایه در جریان است. روزانه ۱۰ تا ۱۵ هزار نفر از عراق از مسیر زمینی وارد کشور می‌شوند.

وی فعال‌سازی پرواز‌های بین‌المللی را دومین محور اقدامات وزارتخانه برشمرد و افزود: رایزنی‌ها با کشور‌های همسایه از طریق دستگاه دیپلماسی در حال انجام است. همچنین پرواز‌های چین و روسیه فعال هستند و برخی کشور‌های همسایه نیز مجوز‌های لازم را برای برقراری پرواز دریافت کرده‌اند که پرواز‌های آنها به‌تدریج برقرار خواهد شد.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، پیگیری حقوقی محدودیت‌های هوایی را سومین محور اقدامات عنوان کرد و گفت: اعتراض ایران به رفتار‌های غیرحقوقی و غیرانسانی در عرصه بین‌المللی اعلام شده است و امیدواریم در روز‌های آینده روند کاهش محدودیت‌های هوایی و ازسرگیری پرواز‌ها ادامه پیدا کند.

صالحی امیری تأکید کرد: معرفی ظرفیت‌های تاریخی و تمدنی ایران و انتقال روایت این کشور به افکار عمومی جهان، در کنار پیگیری راهکار‌های عملی برای تداوم سفرها، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.