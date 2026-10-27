باشگاه خبرنگاران جوان - ماموران انتظامی فارس، در جهت برخورد با مخلان امنیت اقتصادی و اجتماعی، موفق به انجام عملیات‌ها و کشفیاتی همچون توقیف کالا‌های بدون مجوز و دستگیری متهمان شدند.

کشف کالا‌های قاچاق در لارستان

فرمانده انتظامی لارستان از توقیف ۳ دستگاه خودروی سواری و کشف ۶۰ میلیارد کالای بدون مجوز در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ فرهام عسکری فرمانده انتظامی لارستان بیان کرد: ماموران این فرماندهی در هنگام کنترل محور مواصلاتی بندرعباس به لارستان به ۳ دستگاه خودروی سواری پژو پارس مشکوک شدند و آن‌ها را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

او افزود: ماموران در بازرسی از این خودروها، ۱۲ دستگاه لوازم خانگی، ۴ دستگاه کولر گازی، ۳ هزار و ۹۵۰ پاکت تنباکو، ۴۰ عدد برنج ۱۰ کیلویی و ۱۳ هزار و ۹۵۰ عدد فندک بدون مجوز قانونی کشف کردند.

فرمانده انتظامی لارستان با اشاره به اینکه ارزش محموله کشف شده بنا بر اعلام نظر کارشناسان، ۶۰ میلیارد ریال برآورد شده است، تصریح کرد: رانندگان با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

دستگیری سارق کابل در آباده

فرمانده انتظامی آباده از دستگیری سارق کابل، کشف ۳ فقره سرقت از اماکن خصوصی و عمومی در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ علی زنگنه فرمانده انتظامی آباده اظهار کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت از اماکن خصوصی در نقاط مختلف شهر ایزدخواست، شناسایی و دستگیری سارق یا سارقان در دستور کار پلیس قرار گرفت.

این مقام انتظامی گفت: ماموران کلانتری ۱۴ ایزدخواست با انجام یکسری تحقیقات میدانی و اقدامات فنی موفق شدند سارق را شناسایی و پس از هماهنگی با مرجع قضایی او را در مخفیگاهش دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان آباده تصریح کرد: در مخفیگاه متهم مقادیری اموال سرقتی کشف شد و سارق در بازجویی اولیه به ۳ فقره سرقت کابل از اماکن خصوصی و عمومی اعتراف کرد.

او افزود: متهم با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

سرهنگ زنگنه از شهروندان درخواست کرد: ضمن تجهیز اماکن، منازل و خودرو خود به حفاظ مطمئن، دوربین مداربسته، قفل‌های مناسب و دزدگیر در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک، مراتب را بلافاصله به پلیس ۱۱۰ اطلاع دهند.

کشف سیگار‌های قاچاق در سروستان

فرمانده انتظامی شهرستان سروستان از کشف ۲۰ هزار نخ سیگار خارجی قاچاق از یک دستگاه خودرو سواری در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ هادی جاویدی‌آزا فرمانده انتظامی شهرستان سروستان اظهار کرد: مأموران انتظامی شهرستان در جهت اجرای طرح‌های مبارزه با قاچاق کالا و ارز، هنگام کنترل خودرو‌های عبوری به یک دستگاه خودرو سواری مشکوک شده و آن را متوقف کردند.

او افزود: مأموران در بازرسی از این خودرو موفق شدند تعداد ۲۰ هزار نخ سیگار خارجی قاچاق به ارزش یک میلیارد ریال را کشف و خودرو را توقیف کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان سروستان با اشاره به معرفی متهم به مرجع قضائی، اضافه کرد: مبارزه با قاچاق کالا و حفظ سلامت و امنیت اقتصادی جامعه از اولویت‌های پلیس است و مأموران انتظامی با قاطعیت با این‌گونه جرائم برخورد خواهند کرد.

کشف کالای قاچاق در کازرون

فرمانده انتظامی کازرون از کشف کالا‌های قاچاق به ارزش ۳۰ میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ حمیدرضا مصطفایی فرمانده انتظامی کازرون اظهار کرد: در جهت طرح مبارزه با کالای قاچاق، مأموران این شهرستان هنگام کنترل خودرو‌های عبوری در ورودی شهر به یک دستگاه کشنده فاو مشکوک شدند و جهت بررسی بیشتر آن را متوقف کردند.

او بیان کرد: طی هماهنگی با مرجع قضایی، پس از بازرسی از خودرو اقلامی شامل ۳۲۰ پایه تلویزیون، یک دستگاه یخچال، تعداد ۲۶ حلقه لاستیک بدون مجوز قانونی کشف شد.

فرمانده انتظامی کازرون با اشاره به اینکه برابر نظر کارشناسان ارزش کالا‌های مکشوفه ۳۰ میلیارد ریال برآورد شده است، گفت: راننده پس از تشکیل پرونده قضایی برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

کشف احشام بدون مجوز در داراب

فرمانده انتظامی داراب از توقیف ۲ دستگاه خودروی شوتی حامل ۲۲ رأس گوسفند بدون مجوز در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ سیدرحمان هاشمی فرمانده انتظامی داراب اظهار کرد: مأموران انتظامی هنگام گشت‌زنی در محور‌های مواصلاتی به ۲ دستگاه خودروی شوتی حامل احشام مشکوک شدند و آنها را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

او افزود: مأموران در بازرسی از خودرو‌ها ۲۲ رأس گوسفند بدون مجوز حمل و جابجایی کشف کردند.

فرمانده انتظامی داراب با اشاره به معرفی این ۲ نفر به مرجع قضایی، بیان کرد: کارشناسان ارزش احشام کشف‌شده را ۷ میلیارد و ۹۰۰ میلیون ریال برآورد کردند.

سرهنگ هاشمی از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک، موضوع را از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

منبع: پلیس فارس