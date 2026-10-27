محمدصالح مصباحی، نماینده وزن ۷۵ کیلوگرم تیم ملی بوکس جوانان در فینال مسابقات جهانی به مدال نقره باارزش دست یافت.

باشگاه خبرنگاران جوان -محمدصالح مصباحی، نماینده وزن ۷۵ کیلوگرم تیم ملی بوکس در دیدار فینال رقابت‌های قهرمانی جهان زیر ۱۹ سال در شهر بودوا مونته‌نگرو، مقابل سهراب رحمت‌الله‌یف از ازبکستان قرار گرفت و با وجود نمایش شایسته، با نتیجه نزدیک ۳ بر ۲ رای عجیب داوران واگذار کرد و به مدال نقره جهان دست یافت.

مصباحی که پیش‌ازاین عنوان قهرمانی آسیا در رده سنی جوانان را به دست آورده بود، با پیروزی‌های ارزشمند در مسیر مسابقات به دیدار نهایی رقابت‌های جهانی راه یافت و برای کسب نخستین مدال طلای تاریخ بوکس ایران در این رقابت‌ها روی رینگ رفت.

در سوی مقابل، رحمت‌الله‌یف ازبکستانی نیز یکی از بوکسورهای مطرح این دوره از مسابقات بود و پیش از حضور در فینال، سابقه کسب مدال طلای آسیایی و مدال نقره بین‌المللی در سال ۲۰۲۶ را در کارنامه داشت.این مدال، دستاوردی مهم برای بوکس ایران در رقابت‌های جهانی جوانان محسوب می‌شود و نام محمدصالح مصباحی را در تاریخ بوکس ایران به ثبت رساند. ازبکستان با حضور شش نماینده در دیدارهای فینال این دوره از رقابت‌ها، یکی از تیم‌های موفق مسابقات قهرمانی جهان زیر ۱۹ سال بود.

هدایت تیم ملی برعهده رضا مهدی‌پور است و مرتضی سپهوند و ایمان طیبی نیز به عنوان مربیان تیم ملی هستند.
برچسب ها: مسابقات بوکس ، بوکس ایران
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