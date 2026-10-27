باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - وزارت خارجه روسیه روز سه‌شنبه اعلام کرد هفت مدیر صنایع دفاعی انگلیس را در واکنش به حمایت نظامی لندن از اوکراین و «سیاست خصمانه و ضدروسی انگلیس» ممنوع‌الورود کرده است.

به گفته مسکو، این افراد با شرکت‌هایی ارتباط دارند که به اوکراین تسلیحات و فناوری‌های نظامی، از جمله تجهیزات مورد استفاده در حملات به عمق خاک روسیه، ارائه می‌کنند.

افراد تحریم‌شده عبارتند از الکس ادوارد، مدیرعامل شرکت روترون ائرو اسپیس؛ کوین الیور، مشاور ارشد نظامی این شرکت؛ جورج زامبلاس، رئیس هیئت‌مدیره آن؛ نیل اپلتون، مدیر اجرایی مالوی ائروناتیکس؛ رابرت مایکل گاسکوین، مدیرعامل‌ ام‌جی‌آی انجینیرینگ؛ پل وب، مدیر و از بنیان‌گذاران تکوِر بریتانیا؛ و جولیان کراکنل، مدیر ارشد فناوری و اطلاعات بی‌ای‌ئی سیستمز.

مسکو اعلام کرد لندن سامانه‌ها و فناوری‌های موشکی و پهپادی را با هدف وارد کردن «بیشترین خسارت ممکن» به روسیه در اختیار کی‌یف قرار می‌دهد. وزارت خارجه روسیه همچنین از هزینه‌های دفاعی دولت انگلیس انتقاد کرد و گفت این منابع باید صرف بخش غیرنظامی و مقابله با مشکلات اقتصادی و اجتماعی داخلی شود.

این وزارتخانه اعلام کرد در واکنش به اقدامات خصمانه دولت انگلیس، فهرست ممنوع‌الورود‌ها را گسترش خواهد داد.

منبع: آناتولی