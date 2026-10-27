رؤسای جمهور ایران و روسیه ضمن بررسی آخرین وضعیت مناسبات دوجانبه و روند اجرای پروژه‌های مشترک، بر ضرورت گسترش همکاری‌ها در حوزه‌های مختلف و تداوم رایزنی‌ها درباره تحولات منطقه‌ای تأکید کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود پزشکیان رئیس‌جمهوری اسلامی ایران در حاشیه اجلاس سران مجمع کشور‌های صادرکننده گاز در مسکو با آقای ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهور روسیه دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

رئیس‌جمهور ایران در این دیدار، ضمن قدردانی از حُسن میزبانی و حمایت‌های مستمر روسیه در حوزه‌های سیاسی، امنیتی و اقتصادی، ابراز خرسندی کرد که مبادلات تجاری دوجانبه روندی صعودی و رو به رشد دارد.

پزشکیان با اشاره به اقدامات یک‌جانبه آمریکا در منطقه، بر این نکته تأکید کرد که این اقدامات، ضرورت تقویت چندجانبه‌گرایی و گسترش تعاملات میان کشور‌های تحت تحریم را بیش از پیش نمایان ساخته است.

رئیس‌جمهور کشورمان همچنین تصریح کرد که کشور‌های منطقه، بدون وابستگی به آمریکا، توانایی و اراده کامل برای حل‌وفصل درون‌منطقه‌ای چالش‌ها را دارند.

پزشکیان با تأکید بر اراده مشترک دو کشور، توسعه همه‌جانبه روابط در بخش‌های علمی، اقتصادی، صنعتی، فرهنگی، امنیتی و نظامی را امکان‌پذیر دانست

رئیس‌جمهوری اسلامی ایران، برگزاری موفق جشنواره‌های فرهنگی در مسکو، کازان و آستراخان را دستاوردی ارزشمند در تعاملات دوجانبه برشمرد و با اشاره به گزارش و پیشنهاد آقای لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، اعلام کرد که مجوز‌های لازم برای تأسیس دفتر نمایندگی رادیو و تلویزیون دولتی روسیه در ایران صادر شده است و هماهنگی‌های اجرایی آن دنبال می‌شود.

دکتر پزشکیان همچنین از برگزاری جشنواره و نمایشگاه متقابل فرهنگی و رسانه‌ای روسیه در تهران استقبال کرد و این اقدامات را گامی مؤثر در جهت تعمیق مناسبات فرهنگی و ارتباطات رسانه‌ای دو کشور دانست.

ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهور روسیه نیز در این دیدار اعلام کرد که حجم تجارت میان روسیه و ایران در هشت ماه نخست سال ۲۰۲۶ میلادی، ۱۰.۴ درصد رشد داشته است.

ولادیمیر پوتین همچنین با اشاره به روند اجرای پروژه‌های مشترک، تأکید کرد که ساخت نیروگاه هسته‌ای بوشهر در ایران همچنان ادامه دارد و روسیه به تمامی تعهدات خود در چارچوب پروژه‌های مشترک با ایران عمل می‌کند.

رئیس‌جمهور روسیه همچنین با اشاره به گفتگوی خود با رئیس‌جمهور ایران، درباره وضعیت خاورمیانه ابراز امیدواری کرد که تحولات منطقه به سمت‌وسویی مثبت پیش برود.

ولادیمیر پوتین در پایان، اجلاس مجمع کشور‌های صادرکننده گاز را سازنده توصیف کرد و اظهار داشت که روسیه همواره از میزبانی رئیس‌جمهور ایران خرسند است.

منبع: ریاست‌جمهوری

برچسب ها: مسعود پزشکیان ، ولادیمیر پوتین
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