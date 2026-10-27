باشگاه خبرنگاران جوان؛ ساسان ناصری زاده - ریل‌باس اهواز، پروژه‌ای که با وعده کاهش بار ترافیکی مسیر اهواز تا کارون آغاز شد، حالا به روایتی از رها شدن بدل شده است و تنها پس از ۳۰ روز آغاز به پایان رسید.

بر اساس گزارش‌های آغازین، ریل‌باس اهواز در مرحله نخست میان ایستگاه‌های قدس، اهواز، کارون و چند ایستگاه دیگر تردد می‌کرد. ایستگاه موحدیان (کیان‌پارس) در برنامه زمان‌بندی تیر ۱۳۹۸ آمده بود.

مقامات شهرداری وعده داده بودند راه‌اندازی ریل‌باس اهواز زمان سفر غرب به شرق شهر را ۲۰ درصد کاهش دهد. ایستگاه‌ها در فواصل ۲ کیلومتری مکان‌یابی شده بودند و قرار بود در دو نقطه نیز تبادل مسافر میان ریل‌باس و BRT ممکن شود. با این حال معاون شهرداری موفقیت طرح را منوط به استقبال شهروندان دانسته بود.

رضا مطوری، مدیرکل راه‌آهن جنوب با اشاره به تاریخچه این طرح می‌گوید: از سال ۱۳۹۷، تفاهم‌نامه‌ای که شهرداری اهواز با اداره کل راه‌آهن جنوب با محوریت شهرداری اهواز منعقد کرد، اقدام به طراحی مسیری برای عبور ریل‌باس و سوار و پیاده کردن مسافر حد فاصل ایستگاه میاندشت تا کارون شد. با پیگیری‌های به عمل آمده، این کار صورت گرفت و برای مدتی این طرح اجرا شد.

چرا متوقف شد؟

او درباره علت توقف طرح توضیح می‌دهد: با توجه به نوع مسیر انتخاب‌شده و فاصله بین سکوها و همچنین عدم استقبالی که از طرف شهروندان صورت گرفت، بعد از مدتی این طرح متوقف شد.

آقای مطوری تأکید می‌کند: راه‌آهن جنوب حد فاصل شهر اهواز دارای زیرساخت‌های شهری است و مقرر شده بود که از قسمتی از این زیرساخت‌ها برای حمل‌ونقل درون‌شهری استفاده شود. طرح خوبی بود، مدتی اجرا شد و بعد متوقف شد.

آمادگی برای از سرگیری

در پاسخ به این پرسش که آیا برنامه‌ای برای تغییر مسیر و جلب استقبال مردم وجود دارد، مدیرکل راه‌آهن جنوب می‌گوید: در صورت استقبال شهروندان و ایمن‌سازی و بهسازی سکوهای موجود و مسیرهای دسترسی، اداره کل راه‌آهن جنوب می‌تواند از سرگیری و تداوم این عملیات حمل‌ونقل مسافری را مورد بررسی قرار بدهد، اگرچه اصولاً حمل‌ونقل درون‌شهری با محوریت شهرداری کلان‌شهر اهواز انجام می‌شود.

ریل‌باس اهواز، طرحی بود که می‌توانست بخشی از بار ترافیکی شهر را بر دوش بگیرد، اما با فاصله سکوها و عدم استقبال شهروندان متوقف شد.

حالا راه‌آهن جنوب می‌گوید در صورت ایمن‌سازی و استقبال مردم، آماده بازگشت به میدان است. پرسش این است: آیا شهرداری اهواز، به‌عنوان متولی اصلی حمل‌ونقل درون‌شهری، برای احیای این طرح قدمی برمی‌دارد یا ریل‌باس در ایستگاه فراموشی می‌ماند؟