باشگاه خبرنگاران جوان - سفیر ایران در سازمان ملل روز سه شنبه به وقت نیویورک (۲۷ اکتبر ۲۰۲۶ برابر با ۵ آبان ۱۴۰۵) در نشست شورای امنیت سازمان ملل در سخنانی با انتقاد از کشورهای غربی دربرابر حملات تجاوزکارانه به ایران درباره پاسخ آنها به این جنایات گفت که آنها در برابر تجاوز، تهدید به ویرانی گسترده، تهدیدهای متوجه زیرساخت‌های غیرنظامی و حمله به تاسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز سکوت کرده اند.

درزی تصریح کرد که «این جنایات هولناک مستلزم پاسخ‌گویی و مجازات عاملان‌اند، نه سکوت. چرا اعضای غربی این شورا سکوت کرده‌اند؟ پاسخ ساده است: چون عاملان و متجاوزان متحدان آن‌ها هستند و وفاداری سیاسی بر پاسخ‌گویی و عدالت اولویت یافته است.»

وی در عین حال افزود: البته، برای رعایت انصاف باید گفت اعضای غربی شورا کاملاً هم سکوت نکرده‌اند. از آنجا که اسرائیل معمولاً اجرای اقدامات کثیف آن‌ها را بر عهده می‌گیرد، ترجیح داده‌اند به‌جای رژیم آپارتاید اسرائیل یا ایالات متحده آمریکا، اتهامات خود را متوجه ایران کنند.

سفیر ایران در سازمان ملل درباره برگزاری نشست امروز شورای امنیت گفت: نشست امروز نمونه دیگری از دورویی‌ای است که به یکی از ویژگی‌های جدایی‌ناپذیر سیاست خارجی این کشورها تبدیل شده است. نشست امروز تلاشی سیاسی و از پیش طراحی‌شده برای ساختن بهانه‌ای جهت اعمال فشار بر ایران، تحریف واقعیت‌ها و منحرف کردن توجه‌ها از تجاوز ارتکاب‌یافته علیه ایران است.

درزی تاکید کرد: اعضای غربی شورای امنیت، دست‌کم، به‌خوبی می‌دانند که برنامه هسته‌ای ایران هرگز تهدیدی علیه صلح و امنیت بین‌المللی نبوده است. آن‌ها به‌خوبی می‌دانند که ماهیت و جوهره برنامه هسته‌ای ایران همواره صلح‌آمیز بوده است.

وی تصریح کرد: آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز ابزاری برای امتیازگیری و پیشبرد اهداف ژئوپلیتیکی نیست .از شورای امنیت می‌خواهیم مسئولیت‌های خود را بی‌طرفانه انجام دهد، با تهدیدها و اقدامات تجاوزکارانه علیه ایران مقابله کند و از منشور ملل متحد پاسداری نماید.

سفیر ایران در سازمان ملل گفت: انتخاب پیش روی این شورا روشن است؛ یا از حقوق بین‌الملل به‌طور یکسان و بدون تبعیض دفاع کند، یا با تضعیف بیشتر اعتبار همان نظم حقوقی بین‌المللی که برای حفاظت از آن تأسیس شده است، به این روند ادامه دهد.

منبع: ایرنا