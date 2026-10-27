باشگاه پرسپولیس قصد دارد پرونده شکایت از یاسر آسانی را به دادگاه CAS ببرد.

 باشگاه خبرنگاران جوان - با مشخص شدن رأی کمیته استیناف، پرونده شکایت پرسپولیس از یاسر آسانی وارد مرحله جدیدی خواهد شد و مدیریت باشگاه در نظر دارند مطابق تصمیمی که پیش‌تر در هیئت مدیره به تصویب رسیده است، پیگیری‌های لازم را در مراجع بین‌المللی ورزش دنبال کنند.

در همین راستا، قرار است  جلسه‌ای با حضور پیمان حدادی و مدیران باشگاه پرسپولیس، اعضای واحد حقوقی و مشاوران حقوقی باشگاه برگزار شود. محور اصلی این جلسه، بررسی ابعاد حقوقی پرونده، هماهنگی درباره اقدامات بعدی و تسریع در روند آماده‌سازی و ارجاع شکایت به دادگاه بین‌المللی ورزش خواهد بود.

تصمیم پرسپولیس برای پیگیری این پرونده در CAS در چارچوب مصوبه قبلی هیئت مدیره اتخاذ شده و به نظر می‌رسد مدیریت باشگاه قصد دارد با بهره‌گیری از ظرفیت تیم حقوقی و مشاوران خود، مراحل قانونی این شکایت را با جدیت دنبال کند.

منبع: سایت باشگاه پرسپولیس 

برچسب ها: باشگاه پرسپولیس ، بازیکن خارجی استقلال
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