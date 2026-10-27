احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان، قهرمانی تیم ملی کشتی فرنگی ایران در رقابت‌های جهانی را نشانه‌ای از تداوم مسیر اصولی کشتی ایران دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم ملی کشتی فرنگی ایران با نمایشی خیره‌کننده و کسب ۹ مدال شامل ۴ طلا، ۳ نقره و ۲ برنز، برای دومین دوره متوالی قهرمان جهان شد و با ثبت رکوردی تاریخی، نام خود را در تاریخ کشتی جهان جاودانه کرد.

احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان پس از این قهرمامی پیامی را صادر کرد.

متن پیام وزیر ورزش و جوانان به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

قهرمانی تیم ملی کشتی فرنگی ایران در رقابت‌های جهانی، حاصل عملکردی منسجم و مقتدرانه و نشان‌دهنده تداوم مسیر اصولی و برنامه‌محور کشتی ایران است. دفاع از عنوان قهرمانی برای دومین دوره متوالی، با توجه به دشواری‌های فنی و رقابتی آن، جایگاه بین‌المللی کشتی ایران را تثبیت کرد و شادی مردم و علاقه‌مندان به این رشته را به همراه داشت؛ افتخاری که فرازی ماندگار در کارنامه جهانی ورزش ایران رقم زد.

کسب ۴ مدال طلا، سه مدال نقره و دو مدال برنز در کنار جوانی، بالندگی و پشتوانه‌ی مطمئن، نویدبخش آینده‌ای روشن برای کشتی فرنگی ایران است؛ ترکیبی که با تداوم برنامه‌ریزی و آماده‌سازی اصولی می‌تواند موفقیت‌های پایدار آینده را هم رقم بزند. این افتخار را به ملی‌پوشان، کادر فنی و مدیریتی فدراسیون کشتی و مربیان سازنده کشور ‌ همچنین خانواده‌ی قهرمانان تبریک می‌گویم.

برچسب ها: احمد دنیامالی ، پیام تبریک ، قهرمانی تیم کشتی
خبرهای مرتبط
پزشکیان: قهرمانی تیم ملی کشتی آزاد گواهی بر ظرفیت ورزش ایران برای پیروزی‌های بزرگ‌تر است
تکذیب ادعا علیه وزیر ورزش/ پیگیری قانونی انتشار ادعاهای کذب
دنیامالی خواستار آسیب‌شناسی نتایج کاروان ایران در ناگویا شد
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
سعید اسماعیلی چهارمین طلایی ایران شد
فرنگی‌کاران مقتدرانه بر بام جهان ایستادند
استقلال ۰-۲ شباب الاهلی/ آزمون نوار برد‌های آبی پوشان را قطع کرد
رای نهایی جنجالی‌ترین پرونده انضباطی فوتبال ایران
واکنش باشگاه پرسپولیس به رد شکایت از آسانی
قرارداد علیرضا بیرانوند با فجر سپاسی بسته شد
علیرضا مهمدی نقره‌ای شد
یاری: ناداوری‌ها مانع از طلایی شدن تمام فرنگی‌کاران شد
استیناف هم یاسر آسانی را تبرئه کرد/ رد شکایت پرسپولیس، سپاهان و مس
از گزینه‌های هدایت منچستریونایتد تا پایان انتظار انگلیس
آخرین اخبار
پرسپولیس شکایت از یاسر آسانی را به CAS می‌برد
ملوان به رای کمیته انضباطی دیدار جنجالی با تراکتور اعتراض کرد
رنگرز: ثابت کردیم در شرایط جنگی هم می‌شود افتخار کسب کرد
پیام وزیر ورزش و جوانان پس از قهرمانی کشتی فرنگی ایران در جهان
مدال نقره جهان به پسر طلایی بوکس ایران رسید
استقلال ۰-۲ شباب الاهلی/ آزمون نوار برد‌های آبی پوشان را قطع کرد
از ماجرای هشدار دپارتمان VAR تا لباس سربازی بر تن علیرضا بیرانوند
فرنگی‌کاران مقتدرانه بر بام جهان ایستادند
یاری: ناداوری‌ها مانع از طلایی شدن تمام فرنگی‌کاران شد
واکنش باشگاه پرسپولیس به رد شکایت از آسانی
استیناف هم یاسر آسانی را تبرئه کرد/ رد شکایت پرسپولیس، سپاهان و مس
تخلفات را تأیید کردید، چرا ما را بازنده اعلام کردید؟
سعید اسماعیلی چهارمین طلایی ایران شد
علیرضا مهمدی نقره‌ای شد
رای نهایی جنجالی‌ترین پرونده انضباطی فوتبال ایران
پایان همکاری شهبا و مس شهربابک؛ تغییر در کادر فنی مس
از گزینه‌های هدایت منچستریونایتد تا پایان انتظار انگلیس
فیلمی از آموزش سنگ زدن در زورخانه
قرارداد علیرضا بیرانوند با فجر سپاسی بسته شد
استیناف شکایت استقلال از حسین کنعانی را رد کرد
هری کین؛ از پسری که جدی گرفته نمی‌شد تا صاحب توپ طلای ۲۰۲۶
ترکیب احتمالی استقلال در دیدار مقابل شباب الاهلی
اعلام برنامه فروش بلیت دربی فوتبال بانوان
پیام تبریک رئیس قوه قضاییه در پی قهرمانی تیم ملی کشتی فرنگی
نبود پلی میکر در پرسپولیس احساس می‌شود
پرسپولیس برای قهرمانی باید تیم های بالای جدول را ببرد/ وحید امیری باید الگوی جوانان باشد
استقلال - شباب الاهلی امارات/جدال آبی پوشان با یاران آزمون و عزت اللهی
هری کین فاتح توپ طلا ۲۰۲۶ شد
PSG با برد مقابل لیون به صدر جدول رسید + فیلم
نکونام:العین با زرنگی پیروز شد/ شانس کمی برای صعود داریم