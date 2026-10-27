باشگاه خبرنگاران جوان - تیم ملی کشتی فرنگی ایران با نمایشی خیره‌کننده و کسب ۹ مدال شامل ۴ طلا، ۳ نقره و ۲ برنز، برای دومین دوره متوالی قهرمان جهان شد و با ثبت رکوردی تاریخی، نام خود را در تاریخ کشتی جهان جاودانه کرد.

احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان پس از این قهرمامی پیامی را صادر کرد.

متن پیام وزیر ورزش و جوانان به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

قهرمانی تیم ملی کشتی فرنگی ایران در رقابت‌های جهانی، حاصل عملکردی منسجم و مقتدرانه و نشان‌دهنده تداوم مسیر اصولی و برنامه‌محور کشتی ایران است. دفاع از عنوان قهرمانی برای دومین دوره متوالی، با توجه به دشواری‌های فنی و رقابتی آن، جایگاه بین‌المللی کشتی ایران را تثبیت کرد و شادی مردم و علاقه‌مندان به این رشته را به همراه داشت؛ افتخاری که فرازی ماندگار در کارنامه جهانی ورزش ایران رقم زد.

کسب ۴ مدال طلا، سه مدال نقره و دو مدال برنز در کنار جوانی، بالندگی و پشتوانه‌ی مطمئن، نویدبخش آینده‌ای روشن برای کشتی فرنگی ایران است؛ ترکیبی که با تداوم برنامه‌ریزی و آماده‌سازی اصولی می‌تواند موفقیت‌های پایدار آینده را هم رقم بزند. این افتخار را به ملی‌پوشان، کادر فنی و مدیریتی فدراسیون کشتی و مربیان سازنده کشور ‌ همچنین خانواده‌ی قهرمانان تبریک می‌گویم.