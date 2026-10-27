باشگاه خبرنگاران جوان - تیم ملی کشتی فرنگی کشورمان با کسب ۴ طلا، ۳ نقره و ۲ برنز در مسابقات جهانی در آستانه قزاقستان توانست بر سکوی اول جهان بایستد.

حسن رنگرز سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی در پایان مسابقات گفت: این قهرمانی وظیفه و دین ما به مردم بود که ادا شد. در این مسیر عزیزان زیادی کمک کردند و این موفقیت حاصلِ یک کار تیمی بود.

وی ادامه داد: برای اولین بار در تاریخ مسابقات جهانی کشتی، یک کشور در ۱۰ وزن ۹ مدال گرفت و خودمان رکورد ۸ مدال را که در دست‌مان بود، شکستیم.

رنگرز تاکید کرد: در این مسیر خیلی‌ها زحمت کشیدند؛ از مربیان سازنده در سراسر کشور تا فدراسیون کشتی. حمایت‌های ویژه انجام شد و از علیرضا دبیر تشکر می‌کنم. قطعا اگر این حمایت‌ها نبود، این اتفاق نمی‌افتاد. همکاران من در ثبت این قهرمانی بیشترین سهم و من کمترین سهم را داشتم.

سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی در ادامه با اشاره به آغاز رقابت تیم ملی کشتی آزاد در مسابقات جهانی، تصریح کرد: امیدوارم تیم ملی کشتی آزاد هم از عنوان قهرمانی دفاع کند. کار سختی است، روسیه، ژاپن و آمریکا حضور دارند و امیدوارم بهترین اتفاق برای کشتی ایران بیفتد.

رنگرز در ادامه با اشاره غیر مستقیم به ناداواری‌های صورت‌گرفته، گفت: مشکلاتی در بیرون تشک داشتیم که نمی‎‌خواهم این مسائل را باز کنم تا کام مردم تلخ شود. با این حال ثابت کردیم که در شرایط جنگی و محدودیت‌هایی که وجود دارد، هم می‎‌شود افتخار کسب کرد.