ملوان به رای کمیته انضباطی دیدار جنجالی با تراکتور اعتراض کرد

باشگاه خبرنگاران جوان - باشگاه ملوان بندرانزلی با انتشار بیانیه‌ای ضمن احترام به جایگاه و استقلال ارکان قضایی فدراسیون فوتبال، نسبت به رأی صادرشده از سوی کمیته انضباطی در خصوص اتفاقات دیدار با تراکتور، به‌ویژه مجازات غیرمنصفانه کسر دو امتیاز از این باشگاه و محرومیت گسترده هواداران خود اعتراض کرد.

در این بیانیه آمده است: این باشگاه معتقد است تصمیم اتخاذشده با ماهیت وقایع، اصل تناسب تخلف و مجازات و ضرورت رعایت عدالت و وحدت رویه در رسیدگی‌های انضباطی سازگاری ندارد.

در ادامه گفته شده است: باشگاه ملوان همواره بر ضرورت رعایت قوانین و مقررات، حفظ حرمت تمامی ارکان فوتبال و برخورد قانونی با هرگونه رفتار خارج از چارچوب تأکید داشته و هیچ‌گاه درصدد توجیه تخلفات احتمالی نبوده است.

در بخش دیگری گفته شد: با این حال، پذیرش ضرورت برخورد با تخلفات به معنای پذیرش هر نوع مجازات فارغ از شدت و ماهیت رفتارهای صورت‌گرفته نیست، کسر امتیاز از یک تیم، از سنگین‌ترین مجازات‌های ورزشی است که مستقیما بر سرنوشت یک باشگاه، تلاش بازیکنان و کادر فنی و جایگاه آن در جدول مسابقات تأثیر می‌گذارد و اعمال چنین مجازاتی مستلزم وجود دلایل روشن، مستندات کافی و رعایت دقیق اصل تناسب است که در رای صادر شده مبنای قانونی برای چنین جریمه سنگینی مشاهده نمی‌شود.

نکته قابل تامل آن است که در گزارش‌های رسمی داور و ناظر مسابقه و همچنین در متن رای صادرشده، به همکاری مازیار زارع سرمربی ملوان و مدیران باشگاه با مسئولان برگزاری مسابقه در جهت کنترل شرایط و مدیریت اتفاقات اشاره شده است.

حال این پرسش جدی مطرح می‌شود که چگونه باشگاهی که عوامل فنی و مدیریتی آن در شرایط پرتنش مسابقه، در مسیر همکاری با مسئولان برگزاری و حفظ نظم گام برداشته‌اند، باید با مجازات سنگین کسر امتیاز مواجه شود؟

آیا اقدامات مسئولانه باشگاه در مدیریت شرایط، نباید در ارزیابی مسئولیت‌ها و تعیین میزان مجازات مورد توجه قرار گیرد؟

در ادامه بیانیه آمده است: بدیهی است که مسئولیت انضباطی باشگاه در قبال رفتار تماشاگران، موضوعی مستقل از عملکرد عوامل اجرایی و فنی است؛ اما این تمایز نباید به نادیده‌گرفتن اقدامات مثبت و مسئولانه باشگاه در تعیین مجازات منجر شود.

از سوی دیگر، باشگاه ملوان مستندات مربوط به وقایع و رفتارهای تحریک‌آمیز پیش از آغاز مسابقه و در جریان آن را در اختیار مراجع ذی‌ربط قرار داده و انتظار دارد مجموعه اتفاقات، توالی وقایع و شرایط حاکم بر ورزشگاه، در ارزیابی مسئولیت‌ها و تعیین مجازات‌ها به‌صورت جامع و بی‌طرفانه مورد توجه قرار گیرد. نمی‌توان بدون در نظر گرفتن تمامی عوامل مؤثر در شکل‌گیری تنش‌ها، صرفاً بر پیامدهای آن تمرکز کرد و مجازاتی تعیین نمود که آثار آن فراتر از افراد مرتکب تخلف، متوجه مجموعه یک باشگاه و هواداران آن شود.

باشگاه ملوان همچنین نسبت به شدت محرومیت‌های اعمال‌شده علیه هواداران خود معترض است؛ این باشگاه ضمن تأکید بر ضرورت رعایت مقررات و حفظ حرمت تمامی حاضران در ورزشگاه، یادآور می‌شود که کانون هواداران ملوان طی سال‌های اخیر با تلاش مستمر و همکاری با مسئولان برگزاری مسابقات، نقش مؤثری در مدیریت سکوها، کاهش تنش‌ها و ترویج فرهنگ صحیح هواداری ایفا کرده است؛ تلاش‌هایی که نباید تحت تأثیر رفتارهای خارج از چارچوب بخشی از تماشاگران نادیده گرفته شود.

تعمیم رفتارهای فردی به مجموعه هواداران و اعمال محرومیت‌های گسترده، نه‌تنها با ضرورت رعایت تناسب میان تخلف و مجازات سازگار نیست، بلکه می‌تواند تلاش‌های ارزشمند صورت‌گرفته برای بهبود فضای ورزشگاه‌ها را نیز تحت‌الشعاع قرار دهد.

هواداران ملوان، بخش جدایی‌ناپذیر هویت و تاریخ این باشگاه هستند و دفاع از حقوق قانونی آنان، مسئولیتی است که باشگاه از آن چشم‌پوشی نخواهد کرد.

پرسش اساسی اینجاست که اگر وقایع رخ‌داده در این مسابقه مستوجب کسر ۲ امتیاز از ملوان تشخیص داده شده است، آیا همین معیار در قبال تمامی مسابقات لیگ برتر و اتفاقات مشابه نیز به‌صورت یکسان اعمال خواهد شد؟ آیا با چنین معیاری، بسیاری از مسابقات فوتبال کشور نباید به کسر امتیاز از باشگاه‌ها منتهی شود؟

عدالت انضباطی زمانی معنا پیدا می‌کند که مقررات، فارغ از نام باشگاه‌ها، جایگاه آن‌ها و ملاحظات بیرونی، بر اساس معیارهایی روشن، متناسب و یکسان اجرا شوند. مصلحت‌اندیشی، تحت هیچ شرایطی نباید جایگزین حق، قانون و عدالت شود؛ چراکه اعتبار و استقلال مراجع قضایی فوتبال، بیش از هر چیز به استحکام حقوقی آرا، بی‌طرفی در رسیدگی و وحدت رویه در تصمیم‌گیری وابسته است.

باشگاه ملوان بندرانزلی ضمن احترام به تصمیم قانونی کمیته انضباطی در اعلام نتیجه سه بر صفر مسابقه، تأکید می‌کند که اعتراض این باشگاه متوجه مجازات‌های نامتناسب اعمال‌شده علیه ملوان است و نباید این اعتراض را به تقابل میان دو باشگاه یا هواداران آن‌ها تعبیر کرد. موضوع اصلی، دفاع از حقوق قانونی ملوان و مطالبه اجرای عادلانه مقررات در فوتبال ایران است.

بر این اساس، باشگاه ملوان با استفاده از تمامی ظرفیت‌های قانونی، اعتراض رسمی خود را نسبت به رأی صادرشده، به‌ویژه کسر ۲ امتیاز و محرومیت هواداران، در کمیته استیناف فدراسیون فوتبال ثبت خواهد کرد و در صورت ضرورت، پیگیری موضوع را از طریق سایر مراجع قانونی و بین‌المللی ذی‌صلاح، از جمله در صورت فراهم‌بودن شرایط قانونی، دیوان داوری ورزش (CAS)، ادامه خواهد داد.

باشگاه ملوان نه خواهان امتیازی فراتر از قانون است و نه حاضر به پذیرش تضییع حقوق قانونی خود خواهد بود. انتظار ما از ارکان قضایی فوتبال، نه مصلحت‌اندیشی، بلکه اجرای دقیق، عادلانه و بی‌طرفانه قانون است. ملوان برای دفاع از حقوق خود، بازیکنان، کادر فنی و هوادارانش تا آخرین مرحله قانونی ایستادگی خواهد کرد.