رئیس‌جمهور اسلامی ایران با اشاره به دیدارهای دوجانبه‌ای که با رهبران روسیه و قطر انجام شد، تصریح کرد: در حاشیه برگزاری این اجلاس، دیدارها و تعاملات مؤثری هم با رئیس‌جمهور روسیه و امیر قطر داشتیم و در زمینه‌های مختلف از جمله صنعت کشاورزی، نفت و گاز، راه‌سازی، مسائل امنیتی و همکاری‌های دوجانبه، موضوعاتی مورد تفاهم قرار گرفت. در مجموع، این سفر بسیار خوب و مؤثر بود.

منبع: پایگاه اطلاع‌رسانی دولت