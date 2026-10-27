رئیس جمهور گفت: در جریان برگزاری هشتمین اجلاس سران مجمع کشور‌های صادرکننده گاز (GECF)، گفت‌و‌گو‌ها و تعاملات مفصل و عمیقی صورت گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود پزشکیان رئیس جمهور اسلامی ایران شامگاه سه‌شنبه پنجم آبان‌ماه ۱۴۰۵ در سخنانی پیش از ترک روسیه درباره سفر دو روزه خود به روسیه اظهار کرد: در جریان برگزاری هشتمین اجلاس سران مجمع کشورهای صادرکننده گاز (GECF)، گفت‌ وگوها و تعاملات مفصل و عمیقی صورت گرفت و با حسن نتیجه به تفاهم‌های خوبی دست یافتیم و این اجلاس سازنده و ثمربخش بود.

 رئیس‌جمهور اسلامی ایران با اشاره به دیدارهای دوجانبه‌ای که با رهبران روسیه و قطر انجام شد، تصریح کرد: در حاشیه برگزاری این اجلاس، دیدارها و تعاملات مؤثری هم با رئیس‌جمهور روسیه و امیر قطر داشتیم و در زمینه‌های مختلف از جمله صنعت کشاورزی، نفت و گاز، راه‌سازی، مسائل امنیتی و همکاری‌های دوجانبه، موضوعاتی مورد تفاهم قرار گرفت. در مجموع، این سفر بسیار خوب و مؤثر بود.

منبع: پایگاه اطلاع‌رسانی دولت

برچسب ها: مسعود پزشکیان ، گاز ، روسیه
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