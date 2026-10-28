پزشک پرسپولیس اعلام کرد که محمد حسین کنعانی زادگان به دلیل پارگی مینیسک زانوی چپ تا پایان نیم فصل قادر به همراهی سرخپوشان نیست.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - علیرضا حقیقت پزشک تیم فوتبال پرسپولیس درباره مصدومیت کنعانی زادگان  اظهار کرد: مصدومیت داخلی زانوی چپ حسین کنعانی‌زادگان در اواخر شهریورماه ایجاد شد. پس از انجام‌ام‌آر‌آی، چندین نوبت فیزیوتراپی و تزریق‌ها، شرایط طوری فراهم شد که بتواند در بازی مقابل فولاد حضور یابد؛ اما با توجه به ماهیت آسیب، پس از بازی احساس ناراحتی کرد.

او افزود:  با جمع‌بندی نهایی با ۲ استاد مشهور زانو و مشورت با کادر فنی تصمیم گرفته شد که آرتروسکوپی تشخیصی روی زانوی چپ انجام دهد که روز گذشته  انجام شد. تشخیص نهایی این بود که بهتر است کار جراحی در مینسک انجام شود؛ این کار نیز انجام شد. هدف این است که حسین کنعانی‌زادگان در در نیم فصل دوم  دوباره به جمع بازیکنان  پرسپولیس اضافه و به تیم کمک کند.

پزشک پرسپولیس در پایان گفت:  مدت زمان لازم برای درمان حدود سه تا چهار ماه است. او نمی‌تواند به طور کامل سه ماه در کنار تیم پرسپولیس تمرین کند.  

برچسب ها: تیم فوتبال پرسپولیس ، حسین کنعانی‌زادگان
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