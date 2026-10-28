کاپیتان تیم فوتبال پرسپولیس قول داد که حداکثر تا ابتدای نیم فصل دوم به ترکیب سرخپوشان برگردد و بازی کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - محمدحسین کنعانی زادگان کاپیتان تیم فوتبال  پرسپولیس، دچار مصدومیت از ناحیه مینیسک داخلی زانوی چپ شده و به همین علت تا پایان نیم‌فصل اول قادر به همراهی پرسپولیس نخواهد بود. امروز این بازیکن تحت عمل جراحی قرار گرفته و بر اساس گفته پزشک باشگاه پرسپولیس، او حدود سه الی چهار ماه از ترکیب این تیم دور خواهد بود.

محمدحسین کنعانی زادگان بعد از انجام عمل جراحی گفت: به همه هواداران سلام عرض می‌کنم و این قول را می‌دهم که تا ۲ ماه دیگر و نهایتاً تا ابتدای نیم‌فصل دوم خودم را به شرایط بازی کردن برسانم و در ترکیب پرسپولیس حضور پیدا کنم. البته بازیکنان دیگر در پست من هستند و مدافعان پرسپولیس آنقدر باغیرت هستند که جای خالی من احساس نخواهد شد. شاید باورتان نشود، اما در بازی آخر برابر فولاد و به خاطر اینکه تیم دفاع نداشت، فقط با یک پا بازی کردم.

او افزود: فقط امیدوار بودم که دست پر بیرون بیاییم که متاسفانه نشد. اما از دقیقه ۸۰ به بعد دیگر نتوانستم به بازی کردن ادامه دهم و شرایط سخت شد. به زور آمپول و با قرص و با موارد دیگر خودم را به این بازی رساندم. اما پرسپولیس نه به من و نه به هیچ بازیکن دیگری متکی نیست. به همین دلیل قول می‌دهم که تا دو الی سه ماه دیگر یعنی اولین بازی نیم‌فصل دوم، به ترکیب تیم بازگردم. امیدوارم بتوانم به پرسپولیس کمک کنم و در آخر فصل جام قهرمانی را به دست بیاوریم و در کنار هواداران خوشحال باشیم.

برچسب ها: تیم فوتبال پرسپولیس ، حسین کنعانی زادگان
خبرهای مرتبط
استیناف هم یاسر آسانی را تبرئه کرد/ رد شکایت پرسپولیس، سپاهان و مس
پرسپولیس شکایت از یاسر آسانی را به CAS می‌برد
واکنش باشگاه پرسپولیس به رد شکایت از آسانی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
استقلال ۰-۲ شباب الاهلی/ آزمون نوار برد‌های آبی پوشان را قطع کرد
فرنگی‌کاران مقتدرانه بر بام جهان ایستادند
پرسپولیس شکایت از یاسر آسانی را به CAS می‌برد
رنگرز: ثابت کردیم در شرایط جنگی هم می‌شود افتخار کسب کرد
مدال نقره جهان به پسر طلایی بوکس ایران رسید
ملوان به رای کمیته انضباطی دیدار جنجالی با تراکتور اعتراض کرد
پیام وزیر ورزش و جوانان پس از قهرمانی کشتی فرنگی ایران در جهان
از ماجرای هشدار دپارتمان VAR تا لباس سربازی بر تن علیرضا بیرانوند
کنعانی‌زادگان: قول می‌دهم تا ابتدای نیم فصل دوم به ترکیب پرسپولیس برگردم
گل‌گهر - آرکاداغ ترکمنستان/ شاگردان رحمتی به دنبال قطع باخت‌های متوالی
آخرین اخبار
گل‌گهر - آرکاداغ ترکمنستان/ شاگردان رحمتی به دنبال قطع باخت‌های متوالی
زمان دوری خدابنده لو و باکیچ از میادین مشخص شد
کنعانی‌زادگان: قول می‌دهم تا ابتدای نیم فصل دوم به ترکیب پرسپولیس برگردم
کنعانی‌زادگان تا پایان نیم فصل دور از مسابقات است
پرسپولیس شکایت از یاسر آسانی را به CAS می‌برد
ملوان به رای کمیته انضباطی دیدار جنجالی با تراکتور اعتراض کرد
رنگرز: ثابت کردیم در شرایط جنگی هم می‌شود افتخار کسب کرد
پیام وزیر ورزش و جوانان پس از قهرمانی کشتی فرنگی ایران در جهان
مدال نقره جهان به پسر طلایی بوکس ایران رسید
استقلال ۰-۲ شباب الاهلی/ آزمون نوار برد‌های آبی پوشان را قطع کرد
از ماجرای هشدار دپارتمان VAR تا لباس سربازی بر تن علیرضا بیرانوند
فرنگی‌کاران مقتدرانه بر بام جهان ایستادند
یاری: ناداوری‌ها مانع از طلایی شدن تمام فرنگی‌کاران شد
واکنش باشگاه پرسپولیس به رد شکایت از آسانی
استیناف هم یاسر آسانی را تبرئه کرد/ رد شکایت پرسپولیس، سپاهان و مس
تخلفات را تأیید کردید، چرا ما را بازنده اعلام کردید؟
سعید اسماعیلی چهارمین طلایی ایران شد
علیرضا مهمدی نقره‌ای شد
رای نهایی جنجالی‌ترین پرونده انضباطی فوتبال ایران
پایان همکاری شهبا و مس شهربابک؛ تغییر در کادر فنی مس
از گزینه‌های هدایت منچستریونایتد تا پایان انتظار انگلیس
فیلمی از آموزش سنگ زدن در زورخانه
قرارداد علیرضا بیرانوند با فجر سپاسی بسته شد
استیناف شکایت استقلال از حسین کنعانی را رد کرد
هری کین؛ از پسری که جدی گرفته نمی‌شد تا صاحب توپ طلای ۲۰۲۶
ترکیب احتمالی استقلال در دیدار مقابل شباب الاهلی
اعلام برنامه فروش بلیت دربی فوتبال بانوان
پیام تبریک رئیس قوه قضاییه در پی قهرمانی تیم ملی کشتی فرنگی