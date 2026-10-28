کاپیتان تیم فوتبال پرسپولیس قول داد که حداکثر تا ابتدای نیم فصل دوم به ترکیب سرخپوشان برگردد و بازی کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - محمدحسین کنعانی زادگان کاپیتان تیم فوتبال پرسپولیس، دچار مصدومیت از ناحیه مینیسک داخلی زانوی چپ شده و به همین علت تا پایان نیم‌فصل اول قادر به همراهی پرسپولیس نخواهد بود. امروز این بازیکن تحت عمل جراحی قرار گرفته و بر اساس گفته پزشک باشگاه پرسپولیس، او حدود سه الی چهار ماه از ترکیب این تیم دور خواهد بود.

محمدحسین کنعانی زادگان بعد از انجام عمل جراحی گفت: به همه هواداران سلام عرض می‌کنم و این قول را می‌دهم که تا ۲ ماه دیگر و نهایتاً تا ابتدای نیم‌فصل دوم خودم را به شرایط بازی کردن برسانم و در ترکیب پرسپولیس حضور پیدا کنم. البته بازیکنان دیگر در پست من هستند و مدافعان پرسپولیس آنقدر باغیرت هستند که جای خالی من احساس نخواهد شد. شاید باورتان نشود، اما در بازی آخر برابر فولاد و به خاطر اینکه تیم دفاع نداشت، فقط با یک پا بازی کردم.

او افزود: فقط امیدوار بودم که دست پر بیرون بیاییم که متاسفانه نشد. اما از دقیقه ۸۰ به بعد دیگر نتوانستم به بازی کردن ادامه دهم و شرایط سخت شد. به زور آمپول و با قرص و با موارد دیگر خودم را به این بازی رساندم. اما پرسپولیس نه به من و نه به هیچ بازیکن دیگری متکی نیست. به همین دلیل قول می‌دهم که تا دو الی سه ماه دیگر یعنی اولین بازی نیم‌فصل دوم، به ترکیب تیم بازگردم. امیدوارم بتوانم به پرسپولیس کمک کنم و در آخر فصل جام قهرمانی را به دست بیاوریم و در کنار هواداران خوشحال باشیم.